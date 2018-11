Android Pie: Dann kommt das System auf euer Galaxy-Gerät

Das Galaxy S9 und S9 Plus bekommen mit Android Pie und One UI eine neue Benutzeroberfläche

Samsung enthüllte auf seiner Entwicklerkonferenz Neuigkeiten zu Android Pie. Die Beta-Version rollt hierzulande noch im November 2018 aus. Die finale Version soll bereits kurz darauf folgen – zumindest für die ersten Geräte.

Es ist offiziell: Samsung rollt für seine Top-Smartphones in Kürze Android Pie aus. Deutschland zählt neben den USA und Südkorea zu den ersten Märkten, die der Hersteller bedienen wird, kündigte Jee Woon Lee, Senior Designer of UX Design, an. Die Präsentation seht ihr am Ende des Artikels.

Beta-Programm startet noch im November

Ab Januar 2019 erhalten zunächst das Samsung Galaxy S9, das Galaxy S9 Plus und das Galaxy Note 9 Android Pie. Teil des Updates ist dann auch die neue und intuitive Benutzeroberfläche One UI. Dank dieser könnt ihr euer Smartphone künftig komfortabler und schneller bedienen: Die wichtigsten Inhalte sind im unteren Bildschirmbereich angeordnet, sodass ihr keinen langen Daumen mehr machen müsst.

Bereits im November eröffnet Samsung für interessierte Nutzer das Beta-Programm. Einen konkreten Termin nannte Jee Woon Lee allerdings nicht. Sobald die Testversion verfügbar ist, könnt ihr sie über die "Samsung Members"-App ausprobieren. Sofern noch nicht installiert, findet ihr diese sowohl bei den Galaxy Apps als auch im Google Play Store. Geht in der App auf "Hinweise" und meldet euch dort (sobald verfügbar) für das Programm an. Nach eurer Anmeldung könnt ihr die Software über die Einstellungen der App herunterladen.

Wenn es darum geht, Android-Updates auszuliefern, zählt Samsung in der Regel nicht zu den schnellsten Herstellern. Das ist bei Android Pie ähnlich. Andere Unternehmen wie HMD Global, Sony und OnePlus sind schon einen Schritt weiter. Die Wartezeit für Nutzer eines Galaxy-Smartphones ist nun aber immerhin absehbar.