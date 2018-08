Android Pie: Diese HTC-Smartphones erhalten Update

Das HTC U12 Plus erhält zeitnah die neuen Google-Features

Googles neues mobiles Betriebssystem ist da. Bisher ist Android Pie allerdings nur für wenige Smartphones verfügbar, darunter Googles Pixel-Smartphones. HTC will zeitnah nachziehen und kündigt offiziell an, welche seiner Modelle das Update erhalten werden.

HTC U12 Plus, HTC U11, HTC U11 Plus, HTC U11 life: Vier Smartphones sollen Android Pie bekommen, kündigt der Hersteller auf Twitter an. Während sich Nutzer dieser Modelle freuen, dürfte der Tweet traurige Besitzer eines U Ultra, U Play oder Desire 12 zurücklassen. Die drei Smartphones, die höchstens anderthalb Jahre alt sind, werden das Update nach aktuellem Stand nicht erhalten. Vielleicht bessert der Hersteller aber noch einmal nach und erweitert seine (bisher kurze) Liste.

Wie sehr beschleunigt Project Treble?

Einen Zeitplan nannte HTC noch nicht. Das Unternehmen kündigte aber an, diesen rasch nachreichen zu wollen. Da die HTC-Geräte Project Treble unterstützen, erwarten wir schnellere Updates als in der Vergangenheit. Die Funktion führte Google mit Android Oreo ein und wird von vielen Herstellern genutzt, darunter auch HTC.

Unterdessen kündigte auch Sony an, welche Xperia-Smartphones Android Pie erhalten werden. Das Unternehmen wird mit dem Rollout immerhin auf sechs Smartphones beginnen, darunter das Xperia XZ2 und XZ2 Compact. Vorher war zudem bereits bekannt, dass das Nokia 7 Plus als eines der ersten Geräte das Update erhalten wird. Welche Features die Aktualisierung enthält, hat Marco für euch zusammengetragen.