Android Q: Diese Smartphones bekommen das Update

Auch 2019 veröffentlicht Google wieder eine neue Version seines mobilen Betriebssystems. Das Update auf Android Q wird nach und nach für Smartphones diverser Hersteller ausrollen. In unserer Übersicht erfahrt ihr, wann Android 10 für euer Gerät erscheinen soll.

Im Rahmen der Entwicklermesse Google I/O 2019 hat der Suchmaschinenriese Android Q ausführlich vorgestellt. Außerdem bietet das Unternehmen seitdem eine Beta-Version für ausgewählte Smartphones an. Darunter befinden sich, wie schon bei Android Pie, auch Geräte von Drittherstellern. Herunterladen könnt ihr sie auf deren Webseiten, zu denen ihr auch über Googles Android-Q-Beta-Übersicht gelangt. Die finale Version wird vermutlich im Herbst 2019 erscheinen. Zunächst rollt diese sicherlich für Googles Pixel-Smartphones aus – schrittweise dann auch für Handys anderer Anbieter.

Google Pixel: Android Q von Beginn an

Auch wenn Smartphones von Drittherstellern die Android-Q-Beta inzwischen früher erhalten als sonst: Googles Pixel-Geräte bekommen sie natürlich von Anfang an. Deshalb steht die Testversion für sämtliche Smartphones der Reihe zum Download bereit. Angefangen beim ersten Modell aus dem Jahr 2016 bis hin zum 2019 erschienenen Google Pixel 3a (XL):

Google Pixel 3a (XL): Gerade erst erschienen und schon mit der Android-Q-Beta bedacht (© 2019 Google)

Huawei: Android-Q-Beta für ein Gerät

Huawei hat gleich mehrere aktuelle Top-Smartphones im Angebot, die sich für eine Android-Q-Beta anbieten würden. Derzeit steht diese aber nur für ein Gerät zur Verfügung: Für das Mate 20 Pro könnt ihr die Testversion ab sofort herunterladen. Bestätigt ist das finale Update aber bereits für mehrere Geräte von Huawei und Tochter Honor:

Xiaomi: Zwei Geräte berücksichtigt

Auch Besitzer einiger Xiaomi-Smartphones können die Testversion von Android Q bereits beziehen. Aktuell steht sie für zwei Geräte zum Download bereit: für das Xiaomi Mi 9 und das Xiaomi Mi Mix 3 5G – die dementsprechend auch das finale Update erhalten werden.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Samsung: Android Q in weiter Ferne

Samsung ist einer der wenigen großen Hersteller, der sich nicht am aktuellen Android-Q-Beta-Programm beteiligt. Dementsprechend dürfte noch viel Zeit verstreichen, bis Testversionen für Samsung-Smartphones erhältlich sind. Dafür spricht auch die Vergangenheit: Die Android-Pie-Beta rollte der Hersteller erst Anfang 2019 für erste Geräte aus – ein halbes Jahr, nachdem die finale Version bereits für Pixel-Smartphones erhältlich war.

Zu den Smartphones die Android Q mit Sicherheit erhalten werden, zählen in erster Linie die Top-Geräte der letzten beiden Jahre: Galaxy S10 (Plus),S10e und S9 (Plus) sowie Galaxy Note 9 und das Galaxy Fold. Die aktuellen Smartphones der gehobenen Mittelklasse dürften ebenfalls gute Aussichten haben.

OnePlus: Beta für ein Gerät

OnePlus zählt zu den Herstellern, die Android-Updates in der Regel relativ früh veröffentlichen. Als erstes Smartphones des Unternehmens bekommt das OnePlus 6T die Testversion von Android Q. Womöglich zieht das OnePlus 7 (Pro) bald nach. Es ist zudem sehr wahrscheinlich, dass die Aktualisierung auch das OnePlus 6 erreicht.

Nokia: Frühe Updates wahrscheinlich

Noch schneller als OnePlus bedient in der Regel HMD Global seine Nokia-Smartphones. In den letzten Jahren machte der Hersteller durch fixe Android-Updates auf sich aufmerksam. Es ist also gut möglich, dass Android Q für Nokia-Smartphones besonders früh ausrollt. Den Anfang macht die Beta für das Nokia 8.1.

Sony nimmt am Beta-Programm teil

Während Sony Android-Updates früher mit als Erstes ausgerollt hatte, ließ das Unternehmen zuletzt etwas nach. Dennoch gibt es für ein Smartphone bereits die Android-Q-Beta. Aber noch hat das Unternehmen nicht verkündet, welche anderen Geräte die finale Version erhalten werden.

LG ebenfalls mit dabei

Auch LG stellt für eines seiner Geräte schon die Beta zu Android Q bereit. Besitzer des LG G8 ThinQ können die Testversion ab sofort auf ihrem Handy installieren. Zudem gehen wir davon aus, dass auch das LG V50 das Update erhalten wird.

Asus: Dieses Smartphone hat die Beta schon

Auch wenn Asus-Smartphones hierzulande weniger verbreitet sind: Eines davon hat die Beta bereits erhalten. Noch hat der Hersteller aber keine offizielle Liste an Modellen genannt.

Essential Phone erhält Android Q

Das Handy für anspruchsvolle Minimalisten bekommt das Update ebenso. Die Testversion steht ab sofort zum Download bereit.