Android Q: So ändert sich nach dem Update die Smartphone-Steuerung

Google arbeitet weiter an der Smartphone-Steuerung unter Android: Mit dem Update auf Android Q soll der Zurück-Button verschwinden. Statdessen liegt der Fokus mehr auf Gestennavigation. Dies ist allerdings nicht ganz unproblematisch. So ändert sich die Steuerung auf eurem Android-Handy.

Android Q bekommt in der fünften Beta noch einmal eine überarbeitete Gestennavigation. Die Entwickler passen die Geste an, mit der ihr in vielen Apps die Navigationsleiste öffnet. Künftig wischt ihr nicht einfach von links nach rechts in das Display. Ihr haltet stattdessen euren Finger kurz am Bildschirmrand und zieht erst dann in die Mitte. Wie dies in der Praxis aussieht, könnt ihr in einer Animation von Android-Entwickler Chris Banes anschauen. Seinen Tweet findet ihr am unteren Ende dieses Artikels.

Kurze Pause statt einfaches Wischen

Google ändert die Steuerung, da die bisherige mit einer neuen Geste kollidiert. In Android Q soll der Zurück-Button bekanntlich durch eine Wischbewegung ersetzt werden. In den bisherigen Planungen gab es zwischen beiden Gesten keinen Unterschied. Die Entwickler entschieden sich daher nun dafür, dass es sich bei der Zurück-Geste um eine einfache Wischbewegung handeln soll und ihr für die Navigationsleiste kurz innehalten müsst, bevor ihr weiterwischt.

Ihr müsst euch künftig also etwas umstellen, da ihr mit der bisher bekannten Geste nun eine ganz neue Aktion auslöst. Dies dürfte mindestens anfangs durchaus nervig sein, aber allem Anschein nach hat Google keine bessere Alternative gefunden. Immerhin könnt ihr in der Systemnavigation via Regler offenbar selbst entscheiden, wie sensibel der Bildschirm auf eure Zurück-Geste reagiert, berichtet 9to5google.

Zu den neuen Funktionen von Android Q soll zudem ein "Fast Share"-Feature gehören, bei dem es sich mutmaßlich um einen "Air Drop"-Klon handelt. Außerdem wird es einen Desktop-Modus geben. Welche Smartphones das Update auf die neue Version von Googles mobilem Betriebssystem bekommen, zeigen wir euch in unserer umfangreichen Übersicht zu Android Q und den kompatiblen Geräten.