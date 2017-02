Android Nougat: Verbreitung ist Anfang Februar 2017 bei 1,2 Prozent

Android Nougat wurde bereits vor mehr als 5 Monaten veröffentlicht. Immer mehr Hersteller liefern seitdem die neue Firmware-Version für einige ihrer Smartphones nach. Man könnte also meinen, dass sich das neue Android-Betriebssystem schnell verbreitet. Dem ist aber nicht so.

Google hat über die Android-Webseite für Entwickler aktuelle Zahlen zur Android-Verbreitung für Februar 2017 veröffentlicht. Der Tabelle zufolge ist Android Nougat bereits auf 1,2 Prozent der Geräte angekommen. Davon soll ein Anteil von 0,9 Prozent auf Version 7.0 und 0,3 Prozent auf Version 7.1 laufen. Somit ist die neue Firmware bei den meisten Nutzern offenbar immer noch nicht angekommen.

5.0 an der Spitze

Die Verbreitung von Android Nougat befindet sich damit nur knapp über der von Version 2.3 (Gingerbread) und Version 4.0 (Ice Cream Sandwich), die jeweils auf einen Prozent kommen. Gefolgt werden diese von Android Jelly Bean, das auf eine Verbreitung von 11,3 Prozent kommt. Dagegen ist Version 4.4 (KitKat) angeblich bereits auf 21,9 Prozent aller Android Geräte installiert.

Auf Platz zwei listet die Seite das halbwegs aktuelle Android 6.0 Marshmallow mit einer Verbreitung von 30,7 Prozent. An der Spitze soll jedoch die etwas ältere Firmware Version 5.0 (Lollipop) stehen: Rund 32,9 der Android-Smartphones sollen diese Firmware verwenden. Da Android Nougat nun auch für beliebte Geräte wie das Galaxy S7 in mehreren Ländern ausrollt, erwarten wir in den kommenden Monaten eine stärkere Verbreitung von Version 7.0. In unserer Übersicht könnt Ihr nachsehen, wann das Update für namhafte Geräte bekannter Hersteller erscheint.