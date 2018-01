Android Wear 2.8: Update bringt dunklen Hintergrund mit

Mit Android Wear 2.8 wird es düster: Google hat ein neues Update für sein Wearable-Betriebssystem veröffentlicht. Dieses verändert die Hintergrundfarbe – was sich positiv auf die Akkulaufzeit von bestimmten Smartwatches auswirken dürfte.

Bisher sollen einige Nutzer mit einer Huawei Watch 2 und einer Huawei Watch das Update auf Android Wear 2.8 erhalten haben, wie Android Central berichtet. Dieses tauscht offenbar den dunkelgrauen Hintergrund der Benutzeroberfläche gegen ein tiefes Schwarz aus. Besonders auf einer Smartwatch mit OLED-Display könnte das die Akkulaufzeit erhöhen.

Nur für OLED-Smartwatches?

Der Vorteil bei einem OLED-Bildschirm ist, dass Pixel einzeln ein- und ausgeschaltet werden können. Durch den tiefschwarzen Hintergrund müsste demnach nicht mehr der gesamte Bildschirm der Smartwatch aktiv bleiben, wenn ihr sie gerade nutzt. Besonders dann, wenn ihr das Wearable häufig verwendet, sollte das Display also nicht mehr so stark am Akku nagen. Ob die Neuerung von Android Wear 2.8 aber große Auswirkungen auf die Laufzeit hat, lässt sich noch nicht sagen.

Derzeit sei noch unklar, welche Smartwatch-Modelle abgesehen von der Huawei Watch 2 und der Huawei Watch das Update auf Android Wear 2.8 erhalten werden. Es kann auch sein, dass nur Geräte mit einem OLED-Display das tiefe Schwarz als Standard-Hintergrund bekommen.

Denn Wearables mit LC-Display könnten sogar weniger Akkulaufzeit mit dem dunklen Theme bieten: Bei dieser Technologie müssen die Kristalle im Panel vereinfacht gesagt stark abgelenkt werden, um dunkle Farben anzuzeigen. Das Ganze verbraucht im Verhältnis dann viel Energie, ein tiefes Schwarz benötigt demnach mehr Strom als ein Dunkelgrau. Zum Vergleich: Für die Darstellung weißer Flächen müssen die Kristalle beim LCD gar nicht abgelenkt werden – das Hintergrundlicht wird quasi einfach durchgelassen.