Android Wear Oreo ist da: Diese Funktionen für Smartwatches sind neu

Über den Start des Rollouts hat der Android-Wear-Entwickler Hoi Lam via Google Plus informiert. Zu den neuen Features gehört eine Einstellung, über die ihr die Stärke der Vibration bei Benachrichtigung einstellen könnt. Praktisch könnte auch die "Touch Lock"-Funktion sein, die eine Aktivierung des Wearable-Displays bei Berührung unterbindet. So könntet ihr in einigen Situationen ein versehentliches Einschalten verhindern.

Energiesparmodus anwählbar

Bislang versetzen sich Smartwatches mit Android Wear automatisch in den Energiesparmodus, sobald ein bestimmter Akkustand unterschritten wird. Mit dem Oreo-Update kommt eine neue Einstellung, durch die ihr das auch manuell machen könnt. Es werden dann zwar das Always-On-Display, Vibrationen und einige weitere Funktionen deaktiviert, doch dafür dürfte der Akku länger durchhalten.

Welche Geräte das Update erhalten werden, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Es dürften aber mehrere Smartwatches sein, die auch die auf Nougat basierende Aktualisierung auf Android Wear 2.0 erhalten haben. In der Kommentar-Sektion von Android Police hat sich bereits ein Nutzer zu Wort gemeldet, der die neue Version bereits für seine LG Watch Sport erhalten hat. Die Versionsnummer von Android Wear bleibt demnach bei 2.6, während die Nummer von "Android OS" auf 8.0 angehoben wird. Bis weitere Modelle das Update erhalten, könnte es aber womöglich noch etwas dauern.