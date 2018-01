Android zeigt jetzt die Geschwindigkeit eines WLAN vor der Verbindung an

Mit Android den Überblick behalten: Wenn euer Datenvolumen zum Monatsende knapp wird oder ihr im Café euer Tablet nutzen möchtet, ist öffentliches WLAN eine bequeme Lösung. Allerdings ist ungewiss, wie schnell ihr im Netz unterwegs seid, wenn ihr euch mit einem dieser Drahtlosnetzwerke verbindet. Android nimmt sich dem an und erweitert Android 8.1 Oreo um eine Funktion, die für mehr Komfort sorgt.

Mit Android 8.1 Oreo könnt ihr nun sehen, ob ein Hotspot so lahm ist, dass ihr nicht einmal eine E-Mail in unter fünf Minuten verschicken könnt – oder ob ihr sogar große Dateien problemlos herunterladen könnt. Eine entsprechende Version rollt gerade für alle Smartphones aus, die Googles neue Version des Betriebssystems bereits besitzen.

Vier Kategorien informieren vorab

Wie gewohnt wird euch unter Android 8.1 Oreo im WLAN-Menü die Signalstärke angezeigt. Neu hingegen ist die Information unter den Namen der öffentlichen Netzwerke. Hier erfahrt ihr anhand von vier Kategorien sofort, wie schnell das WLAN tatsächlich ist: Langsam, OK, Schnell, Sehr schnell. Wird euch "Langsam" angezeigt, wisst ihr sofort, dass der Hotspot wohl nur zum Senden von Texten geeignet ist. Bei "OK" könnt ihr surfen, eure sozialen Medien nutzen und Musik streamen, während die anderen beiden Kategorien vermutlich sogar die Wiedergabe von Videos in HD ohne Nachladepausen ermöglichen.

Von dem Feature, das allerdings wohl bei geschlossenen Netzwerken nicht funktioniert, dürften zunächst nur die wenigsten Nutzer profitieren. Auf dem Großteil aller Android-Smartphones läuft noch kein Android 8.1 Oreo. Das Betriebssystem ist bislang nur auf 0,2 Prozent der Geräte installiert.