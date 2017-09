Apple A11 ist offenbar deutlich schneller als aktuelle Android-Chipsätze

Der Snapdragon 835 ist offenbar nur noch Mittelklasse: Kurz vor der Keynote von Apple sind Benchmarks ins Netz gelangt, die angeblich einen Ausblick auf die Leistung des A11-Chipsatzes geben. Demnach ist das Herzstück der kommenden iPhone-Generation deutlich schneller als sein Vorgänger und seine Konkurrenz.

In der Datenbank von Geekbench ist ein Smartphone mit der Bezeichnung "iPhone10,5" aufgetaucht, das mit dem Betriebssystem iOS 11 ausgestattet ist. Enthalten seien 3 GB RAM – so viel Arbeitsspeicher werden dem iPhone 8 Plus und iPhone X zugeschrieben. Verbaut ist in diesen Geräten voraussichtlich der A11-Chipsatz – der wohl viel schneller als alle Smartphone-Chips ist, die aktuell auf dem Markt sind.

10.000 Punkte beinahe erreicht

Im Benchmark "Geekbench 4.1.1" hat das "iPhone10,5" einen Single-Core Score von 4061 erreicht. Beachtlich ist der Multi-Core Score: Mit 9959 Punkten hat der A11-Chipsatz offenbar deutlich besser als die Konkurrenz abgeschnitten. Zum Beispiel das Galaxy S8 mit Snapdragon 835 ist in der Datenbank mit 5989 beim Mehrkern-Test und 1784 Punkten beim Single-Core-Test gelistet. Die Ausführung des Samsung-Smartphones mit Exynos 8895 schneidet mit 1965 (Single-Core) und 6495 (Multi-Core) Zählern zwar etwas besser ab, die Differenz zum mutmaßlichen A11-Chip ist jedoch immer noch sehr hoch.

Zumindest laut Antutu-Benchmark sind derzeit das OnePlus 5 und das HTC U11 die schnellsten Smartphones auf dem Markt. Auch diese Geräte setzen auf den Snapdragon 835 als Antrieb. Demnach dürfte es in den kommenden Wochen tatsächlich einen Führungswechsel im Performance-Ranking geben, sobald die neuen iPhone-Modelle mit A11-Chipsatz auf dem Markt sind.

Sollte das Geekbench-Ergebnis wirklich von einem handelsüblichen iPhone X oder iPhone 8 und nicht beispielsweise von einer hochgetakteten Testplattform stammen, wäre Apple der Konkurrenz im Bereich "Performance" mit der kommenden iPhone-Generation weit voraus. Es bliebe dann abzuwarten, ob Chipsatz-Hersteller wie Qualcomm, Samsung und Co. den Leistungsunterschied mit der nächsten Chip-Generation aufholen könnten. Unklar ist, wie sich die flottere Hardware im Alltag bemerkbar machen würde. Vielleicht wissen wir in Kürze mehr: In wenigen Stunden werden wohl das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone X endlich offiziell vorgestellt. Ihr könnt die Veranstaltung über unseren Live-Ticker verfolgen oder mit der passenden Hardware direkt im Stream ansehen. Ab 19 Uhr geht's los.