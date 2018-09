Apple AirPower: Darum könnt ihr die Ladematte immer noch nicht kaufen

Apple hat auf der Keynote am 12. September 2018 drei neue iPhone-Modelle vorgestellt. Die 2017 angekündigte Ladematte AirPower hat das Unternehmen auf dem Event nicht erwähnt – dabei steht ein Erscheinungstermin bereits seit über einem Jahr aus. Offenbar hat das Unternehmen gleich mehrere Probleme mit dem Gerät.

Apple AirPower könnte sogar nie in den Handel kommen, sofern die Entwickler bestimmte Fehler nicht beheben, berichtet Sonny Dickson auf seiner gleichnamigen Webseite. Der Leaker will einige Informationen über die Ladematte von Insider-Quellen erhalten haben. Ein Problem von AirPower ist demnach die Hitzeentwicklung. Bei Benutzung soll das Gadget viel zu warm werden. Die Hitze kann dann offenbar Auswirkungen auf den verbauten Chip der Wireless-Ladestation und auf die aufzuladenden Geräte selbst haben.

Zu viel Technik auf zu wenig Raum?

Ein weiteres Problem sei die Kommunikation zwischen den verschiedenen Geräten, wie es bereits im Juni 2018 hieß. Apple AirPower soll eigentlich den Ladestatus von zum Beispiel Apple Watch und AirPods auf dem iPhone anzeigen, sobald ihr die Geräte kabellos mit Energie versorgt. So richtig funktioniert das Ganze angeblich aber noch nicht. So soll die Genauigkeit der Anzeige etwa noch nicht sehr hoch sein. Zudem gibt es wohl Schwierigkeiten mit dem Ladevorgang selbst sowie der Ladegeschwindigkeit.

Mit Apple AirPower sollt ihr drei Geräte gleichzeitig aufladen können – technisch sei das aber sehr schwierig umzusetzen. Der Hersteller hat anscheinend noch mit Interferenzen während des Ladevorganges zu kämpfen, weshalb das Gerät wohl nicht so effizient wie gewünscht arbeitet – was wiederum zur problematischen Hitzeentwicklung beitragen soll.

Angeblich ist in AirPower zu viel Technik auf zu kleinem Raum verbaut. Die Ladematte muss offenbar etwas dicker und größer sein, damit die Entwickler alle Schwierigkeiten beseitigen können. Die Frage ist allerdings, ob Apple Änderungen am Design überhaupt möchte. Insgesamt hat der Hersteller schon länger kein Wort mehr über AirPower verloren und Hinweise sogar von der eigenen Webseite entfernt. Dies spricht eher dafür, dass Apple das Projekt komplett einstellt. Auch wenn das Gadget noch erscheint, dürfte das nicht in naher Zukunft sein. Für 2018 sei eine Veröffentlichung sehr unwahrscheinlich.