Apple App Store: Doppelt so viel Umsatz wie im Google Play Store

2,2 Millionen Apps – so groß ist das Software-Angebot inzwischen in Apples App Store. Im vierten Quartal 2016 hat der Dienst mit diesen Programmen insgesamt 7,17 Milliarden Dollar umgesetzt – doppelt so viel wie Google mit dem Play Store erwirtschaftet hat.

Somit macht allein der Verkauf von Apps rund ein Zehntel des Gesamtumsatzes von Apple für das vierte Quartal 2016 aus, wie Phone Arena berichtet. Inklusive der Verkäufe von iPhone 7 Plus und Co. kommt das Unternehmen auf 78,4 Milliarden Dollar – ein Rekord. Wenngleich der Umsatz im Vorjahreszeitraum geringer ausfiel, ist der Gewinn in diesem Jahr jedoch geschrumpft von 18,4 auf 17,9 Milliarden Dollar.

Play Store hat mehr Apps und mehr Nutzer

Der Erfolg des App Stores hingegen ist umso beeindruckender, wenn man die Verbreitung des Android-Betriebssystems und somit des Google Play Stores in den Vergleich einbezieht: Schätzungen von Analysten zufolge lag der Anteil von Android am gesamten Markt im zweiten Quartal 2016 bei rund 86 Prozent, während iOS lediglich auf rund 13 Prozent kommt, wie TechCrunch schreibt. Dennoch sei der Umsatz von Apple mit dem App Store doppelt so hoch wie der von Google mit dem Play Store.

Statista zufolge ist die Gesamtzahl der Apps im Google Play Store zudem höher: Im Dezember 2016 waren es demnach 2,6 Milionen Apps, also schon rund 0,4 Millionen mehr als im App Store Anfang Januar 2017. Wie es scheint, zeigen iOS-Nutzer also eine deutlich höhere Bereitschaft, Inhalte auch zu kaufen statt nur auf Gratis-Software und F2P-Games zu setzen. Vielleicht liefert Super Mario Run demnächst einen Vergleichswert, wenn das Nintendo-Game auch für Android im März erscheint. Auf iOS haben es fünf Prozent der Nutzer gekauft, während es insgesamt 78 Millionen Mal heruntergeladen wurde.