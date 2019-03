Apple Arcade: Neues Games-Abo für Smartphones, Desktop und Apple TV

Mit Apple Arcade lockt Apple künftig Gamer jeden Alters vor die Bildschirme. Für die exklusiven Titel hat das Unternehmen Spieleentwickler aus aller Welt verpflichtet.

Apple greift die Konkurrenz auf allen Fronten an: Neben Apple News Plus, der Apple Card und den Neuerungen rund um Apple TV Plus hat das Unternehmen aus Cupertino auch ein neues Games-Abo vorgestellt. Apple Arcade soll über 100 eigens entwickelte und exklusive Videospiele auf iPhones, iPads, Macs und Apple TV bringen.

Die Kalifornier setzen dabei sichtlich auf liebevoll gestaltete, jugendfreie Spiele, die jedoch nicht minder vielversprechend sind. Das Unternehmen aus Cupertino konnte dafür zahlreiche Indie-Entwickler sowie renommierte Game Designer wie beispielsweise Hironobu Sakaguchi, den Schöpfer von Final Fantasy, gewinnen.

Apple setzt auf Offline-Games

Die Spiele werden, im Gegensatz zu denen in Googles neuem Gaming-Service Stadia, nicht gestreamt, sondern laufen lokal auf den Endgeräten. Sie sind nur offline spielbar und es werden keine zusätzlichen Käufe innerhalb der Spiele nötig sein, um alle Funktionen nutzen zu können. Dennoch soll man ein Spiel an einem Gerät unterbrechen und an einem anderen Gerät nahtlos fortsetzen können. Dabei wird auch keine Werbung eingeblendet.

In "Sonic Racing" trefft ihr auf den allseits beliebten Igel. (© 2019 Apple)

Mit "Projection: First Light" werdet ihr einiges zum Rätseln haben. (© 2019 Apple)

In "Oceanhorn" wagt ihr euch ins Abenteuer. (© 2019 Apple)

Ob sich die Plastikfiguren bei "Lego Brawls" gegenseitig die Zähne ausschlagen? (© 2019 Apple)

Mit "Enter the Construct" erwartet euch offenbar ein Action-Spiel im Science-Fiction-Setting. (© 2019 Apple )

Mit "Beyond a Steel Sky" erwartet euch ein dystopisches Spiel in Comic-Optik. (© 2019 Apple)





















Dafür wird eine Abogebühr fällig, dank der alle Spiele innerhalb des Bündels für jeden zahlenden Nutzer und dessen Familie ohne weitere Kosten verfügbar sein werden. Wie viel Apple Arcade kosten soll, verriet Apple noch nicht. Dazu bleibt aber noch ausreichend Zeit: Apple Arcade soll ab Herbst 2019 in über 150 Ländern starten.