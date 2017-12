Apple bestellt Sci-Fi-Serie vom "Battlestar Galactica"-Macher

Apple will offenbar in den Weltraum vordringen – wenn auch nur mit einer Serie

Offenbar will sich Apple in den Weltraum vorwagen: Das Unternehmen hat angeblich eine neue Serie geordert. Verantwortlich soll der Erschaffer des Reboots von "Battlestar Galactica sein". Viele Informationen gibt es aber wohl noch nicht.

Bei der von Apple bestellten Serie soll es sich genau genommen um ein Science-Fiction-Drama im Weltraum handeln, berichtet Deadline. Viel ist aber noch nicht über das Projekt bekannt: So soll es um eine Version unserer Welt gehen, in der "das globale Weltraum-Wettrennen" nie endete. Demnach werden wir wohl viele hochentwickelte Raumschiffe in der Serie sehen können. Womöglich haben die Menschen sogar mehr Planeten als nur den Mond der Erde besucht. Offen bleibt, welcher Konflikt in der Story dann im Mittelpunkt stehen wird.

Autor mit viel Erfahrung an Bord

Für die Geschichte sei Ronald D. Moore zuständig, der im Bereich "Space Drama" viel Erfahrung vorzuweisen hat: Er hat auch die Story der gelungenen Neuauflage von "Battlestar Galactica" geschrieben – eine Serie, die ihr euch definitiv ansehen solltet, wenn ihr grundsätzlich an Science-Fiction im Weltraum interessiert seid. Zuvor hat Moore schon an drei "Star Trek"-Serien mitgearbeitet: "The Next Generation, "Deep Space Nine" und "Voyager".

Wann und wo ihr euch die Serie anschauen könnt, geht aus der Quelle nicht hervor. Es ist wahrscheinlich, dass ihr sie im iTunes-Store oder bei Apple Music finden werdet. Vielleicht startet Apple aber auch überraschend eine ganz neue Plattform speziell für Video-Streaming. Insgesamt soll das Unternehmen nun schon drei Serien bestellt haben: Für eines dieser Projekte wurden offenbar die bekannten Darstellerinnen Reese Witherspoon und Jennifer Aniston verpflichtet.