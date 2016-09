Apple Car: Cupertino soll Übernahme-Gespräche mit McLaren führen

Neuigkeiten zum Apple Car: Angeblich soll das Unternehmen aus Cupertino an einer Übernahme des Supersportwagen-Herstellers McLaren interessiert sein. Dies könnte sich auch auf die Formel 1 auswirken.

Nach einem Bericht von 9to5Mac führt Apple derzeit Gespräche mit McLaren, bei denen es entweder um eine Übernahme der kompletten Unternehmensgruppe oder dessen Automobilsektors geht. Auch ein strategisches Investment soll im Raum stehen. Für diesen Plan soll sprechen, dass McLaren selbst an einem elektrischen Auto arbeite und zudem an Produktionen mit den Materialien Kohlenstofffaser und Aluminium interessiert sei. Materialien, die bei Apple bereits Verwendung finden; womöglich auch beim Apple Car, das unter dem Namen "Project Titan" entwickelt werden soll.

McLaren auch künftig noch in der Formel 1?

Eine Übernahme wäre auch eine indirekte Bestätigung für Apples Auto-Projekt, das bislang noch nicht offiziell bestätigt wurde. Allerdings stellt das Unternehmen aus Cupertino Produkte für den Massenmarkt her, während McLaren sündhaft teure Supersportwagen produziert. Damit könnte das Apple Car entweder ein unbezahlbares und sehr schnelles Elektroauto werden oder ein erschwingliches Modell mit Supersportwagen-Akzenten. Mit dem britischen Hersteller würde sich Apple zumindest das nötige Know-How zum Bau eines Fahrzeuges ins Boot holen. Der Sportwagenfabrikant soll zumindest aktuell Verluste einfahren, weshalb eine Übernahme gar nicht so unwahrscheinlich sei.

Unklar ist, was mit dem Formel 1-Team von McLaren passieren würde. Während 9to5Mac eine mögliche Übernahme als Ende der Autosport-Sparte von McLaren sieht, deuten ältere Gerüchte darauf hin, dass Apple an der Formel 1 Interesse haben könnte. Klar ist bisher: Es scheint sich im Automobilbereich etwas bei Apple zu tun – vielleicht rollt in den nächsten Jahren also wirklich schon ein Apple Car auf die Bühne von Apples Keynote.