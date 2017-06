Apple Car: Tim Cook bestätigt Arbeit an selbstfahrenden Autos

Apple arbeitet an einem autonomen Fahrzeug: Zum Apple Car gibt es seit vielen Jahren Gerüchte, die dem Gefährt schon alle möglichen Eigenschaften zugesprochen haben. Zuletzt schien es, als hätte das Unternehmen seine Pläne aufgegeben oder zumindest stark verlangsamt; doch ein Interview mit Tim Cook lässt die Gerüchteküche nun wieder brodeln.

"Wir konzentrieren uns auf autonome Systeme", verriet Apple-CEO Tim Cook im Interview mit Bloomberg in Bezug auf das Apple Car. "Das ist eine Kerntechnologie, die wir als sehr wichtig erachten." Das selbstfahrende Auto sei "die Mutter aller KI-Projekte" – dabei handele es sich "vermutlich um das schwierigste KI-Projekt, um derzeit daran zu arbeiten." Im Verkehr müssten drei mögliche Änderungsvektoren gleichzeitig berücksichtigt werden.

Release weiterhin in der Ferne

Sollte das Apple Car jemals Marktreife erlangen, dürfte es sich um ein Elektroauto handeln. "Es ist ein fantastisches Erlebnis, nicht an einer Tankstelle halten zu müssen", sagte Cook in Bezug auf den Antrieb. Doch der Apple-CEO wollte sich nicht festlegen, wie weit die Entwicklung fortgeschritten ist: "Wir werden sehen, wo es uns hinführt. Wir sagen aus Produktsicht nicht, was wir machen werden."

Im Februar 2016 hatte Tim Cook sich noch Mühe gegeben, die Erwartungen an ein fertiges Apple Car zu bremsen: "Wir forschen nur in diesem Bereich", sagte er damals. Nachdem es zwischendurch sehr ruhig um Apples Projekt "selbstfahrendes Auto" geworden war, gab es Ende 2016 neue Gerüchte: So wurde zumindest die Möglichkeit zum Testen solcher Fahrzeuge ausgelotet. Es wird sich noch zeigen, ob wir je ein fertiges Auto von Apple zu Gesicht kriegen.