Apple: Doppelt so viele Geräte zu Weihnachten aktiviert wie von Samsung

Phablets wie das iPhone 7 Plus scheinen von Jahr zu Jahr beliebter zu werden

Apple iPhones, iPads und Co. waren zu Weihnachten offenbar ein beliebteres Geschenk als Samsung-Geräte: Mehr als doppelt so viele iDevices wurden einer Schätzung des Marktanalyse-Unternehmens Flurry zufolge über die Feiertage aktiviert. Auf Rang 3 liegt weit abgeschlagen Huawei.

So waren laut AppleInsider 44 Prozent aller über die Weihnachtsfeierrage aktivierten Geräte Apple-Produkte, während der Anteil von Samsung bei "nur" 21 Prozent liegt. Dennoch liegen beide Kontrahenten unangefochten an der Spitze: Huawei auf Platz 3 kommt lediglich auf 3 Prozent. Dahinter liegen LG, Amazon, Oppo, Xiaomi und Motorola/Lenovo mit jeweils bloß 2 Prozent.

Phablets werden immer beliebter

Die Analysten von Flurry haben auch berechnet, wie gut sich unterschiedliche Geräte-Größen verkauft haben. Der Anteil mittelgroßer Smartphones geht dabei seit 2013 kontinuierlich zurück und machen im Jahre 2016 nur noch 45 Prozent der neu aktivierten Geräte aus, während es 2013 noch 64 Prozent waren. Phablets wie das iPhone 7 Plus von Apple hingegen sind der Statistik zufolge so beliebt wie nie und machen 37 Prozent aus. Zum Vergleich: 2013 waren es magere 4 Prozent.

Vollformat-Tablets sind mit 9 Prozent nur etwas beliebter als kleine Tablets mit 8 Prozent. Kompakt-Smartphones hingegen führen wie im Vorjahr ein Nischendasein und machen gerade mal 1 Prozent der neu aktivierten Geräte aus. 2017 wird voraussichtlich sowohl für Apple als auch für Samsung ein erfolgreiches Jahr: Die Südkoreaner peilen in dem Jahr den höchsten Profit der Firmengeschichte an, der das Galaxy Note 7-Debakel vergessen machen soll. Von Apple erwarten wir hingegen ein besonderes iPhone 8, feiert die Marke 2017 doch ihr zehnjähriges Jubiläum. Wie erfolgreich das iPhone 7 und 7 Plus sind, erfahren wir voraussichtlich Ende Januar, wenn Apple die Quartalszahlen für das vierte Quartal 2016 bekannt gibt.