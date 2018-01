Apple engagiert "New Girl"-Macherin für Comedy-Serien

Apple hält bereits seit Längerem Ausschau nach kreativen Köpfen aus der Film-und Fernsehbranche. Einen davon haben die Kalifornier nun offenbar von der (künftigen) Konkurrenz abgeworben. Dana Turnier soll vom Paramount Network zu Apple stoßen, wie TBI Vision berichtet.

Bei Apple Worldwide Video wird sie für Comedy-Produktionen zuständig sein, schließlich kann Turnier genau in diesem Bereich umfangreiche Erfahrungen vorweisen. Vor ihrer Zeit bei Paramount war sie bei Fox als Programmdirektorin tätig und verantwortete unter anderem Serien wie "New Girl" oder "Glee".

Passendes Produkt o2 Free Serien Special

Apple plant Offensive

Damit untermauert Apple erneut seine Ambitionen, Netflix mit eigenen Inhalten Konkurrenz zu machen. 2017 hatte das Unternehmen bereits Jamie Erlicht und Zack Van Amburg von Sony Pictures abgeworben und ihnen die Leitung von Apple Worldwide Video anvertraut. Die beiden können unter anderem den Serien-Hit "Breaking Bad", dessen Spin-off "Better Call Saul" und die britische Serie "The Crown" zu ihren Referenzen zählen.

Darüber hinaus ist im vergangenen Jahr Jay Hunt als Europa-Chefin zu Apple Worldwide Video gestoßen. Hunt gilt als große Nummer in der britischen TV-Branche und hatte zuvor für die BBC sowie Channel 4 gearbeitet. Bei letzterem Sender war Hunt maßgeblich am Launch der Serie "Black MIrror" beteiligt, die inzwischen erfolgreich bei Netflix läuft.

Die Zukunft für Apple Worldwide Video sieht also durchaus vielversprechend aus. Gegenwärtig herrscht hingegen noch Flaute, was eigene Produktionen von Apple anbelangt. Zu diesen zählen "Planet of The Apps", das nur mäßige Kritiken erhielt, und "Carpool Karaoke", das Apple exklusiv über Apple Music ausstrahlt.