Apple entfernt WhatsApp-Sticker offenbar aus dem App Store

Seit einiger Zeit bietet WhatsApp seinen Nutzern die Möglichkeit, Textnachrichten mit Stickern zu versehen. Wenn euch die Standard-Aufkleber nicht ausreichen, könnt ihr euch über Google Play oder den App Store neue herunterladen – zumindest bis jetzt.

Denn Apple will gegen die beschriebene Verbreitung von WhatsApp-Stickern vorgehen, wie WABetaInfo in dem Tweet am Ende dieses Artikels schreibt: Offenbar wird der iPhone-Hersteller sämtliche Anwendungen aus seinem App Store entfernen, die der Verbreitung von WhatsApp-Stickern dienen. Zur Erklärung: Die neuen Sticker-Packs ladet ihr als App herunter und fügt sie dann anschließend dem Messenger hinzu.

Das soll Apple stören

Apple soll gleich drei Gründe für die Entfernung der WhatsApp-Sticker-Apps genannt haben. Zum einen gebe es zu viele Anwendungen dieser Art. Grund Nummer zwei sei, dass die Sticker-Apps WhatsApp voraussetzen. Über Apples Plattform angebotene Anwendungen müssen aber ohne jegliche weitere App nutzbar sein.

Als dritten Grund soll Apple angeführt haben, dass das Design der Sticker-Apps stets das gleiche sei. Für iPhone-Besitzer bedeutet Apples Vorgehen wohl, dass sie auf absehbare Zeit keine neuen WhatsApp-Sticker mehr aus dem App Store herunterladen können. Für Nutzer der Android-Version ändert sich hingegen nichts. Google scheint sich an den Sticker-Apps im Play Store nicht zu stören.

Wie könnten iPhone-Besitzer also zukünftig an neue Sticker für WhatsApp kommen? Sollte Apple die Verbreitung über den App Store weiterhin verbieten, könnte diese wohl nur über den Messenger selbst erfolgen: WhatsApp könnte etwa einen Sticker-Store in seine App integrieren oder mehr eigene Aufkleber vorinstallieren.