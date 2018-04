Apple entwickelt angeblich eigenes Virtual-Reality-Headset

Oculus Go soll in den nächsten Jahren mächtige Apple-Konkurrenz kriegen

Konkurrenz für Oculus Go und Co.: Gerüchten zufolge entwickelt Apple derzeit ein eigenes Headset für Virtual Reality (VR). Das Gadget soll ohne iPhone auskommen – und im Vergleich zu den bislang erhältlichen Geräten eine äußerst hohe Performance bieten.

Das Headset von Apple wird angeblich unter dem Codenamen "T288" entwickelt und soll als Bindeglied zwischen Virtual und Augmented Reality (AR) dienen, berichtet CNET unter Berufung auf eine Quelle, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sein soll. Die Darstellung des Gerätes soll eine Auflösung von 8K für jedes Auge bieten – und würde damit höher auflösen als die derzeit besten TV-Geräte auf dem Markt.

Marktstart für 2020 angepeilt

Das Apple-Headset soll kein iPhone benötigen, sondern sich über eine kabellose Technologie mit einer zugehörigen Box verbinden. In dieser komme ein Chip zum Einsatz, der leistungsstärker als alles sein soll, was derzeit erhältlich ist. Zum Vergleich: Für die Nutzung von Samsung Gear VR braucht ihr ein High-End-Smartphone. Anders als zum Beispiel bei HTC Vive benötigen Nutzer keine zusätzlichen Kameras – alles Nötige sei in das Headset (und die Box) integriert.

Sollte an dem Gerücht etwas dran sein, wäre dies ein interessanter Schritt von Apple – nicht zuletzt aufgrund der Kombination von VR und AR. In der jüngeren Vergangenheit hat das Unternehmen vor allem AR gefördert, zum Beispiel durch das Update auf iOS 11, mit dem entsprechende Features auf iPhone und iPad Pro Einzug gehalten haben. Tim Cook hat mehrfach betont, dass er in AR eine größere Zukunft als in VR sehe. Offenbar setzt Apple aber doch auf beide Technologien. Die Entwicklung befindet sich der Quelle zufolge noch in einem frühen Stadium. Das Unternehmen aus Cupertino soll aktuell einen Marktstart im Jahr 2020 planen.