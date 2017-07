Apple erhält Patent für smartes iPhone-Dock mit Siri-Integration

Apple arbeitet offenbar an einem smarten iPhone-Dock: Die zuständige Behörde in den USA hat dem Unternehmen ein Patent für eine Smartphone-Station zugesprochen. Diese bietet unter anderem Unterstützung für die Assistentin Siri.

Insgesamt hat das "U.S. Patent and Trademark Office" (USPTO) Apple gerade 54 neue Patente zugesprochen, berichtet Patently Apple. Eines der Patente, das bereits im Dezember 2013 eingereicht wurde, beschreibt ein smartes Dock, das mit einem mobilen Gerät wie einem iPhone verbunden werden kann. Die Station verfügt über Lautsprecher, Mikrofon und ein eigenes Display – und offenbar auch die Assistentin Siri, sofern das Dock mit einem iPhone in Verbindung steht.

Kabellose Ladefunktion möglich

Wie in Patent-Dokumenten üblich, ist das Design des Docks nicht zu erkennen. Auf den Zeichnungen ist lediglich ein viereckiger Kasten zu sehen, der an einen Radiowecker aus den 80er Jahren erinnert. Das Display der Station soll auch zur Zeitanzeige dienen und könne zusätzlich Informationen zu den Operationen anzeigen, die gerade ausgeführt werden – also zum Beispiel zum Aufladen des iPhones oder zu Siri. Der Bildschirm kann der Patentschrift zufolge außerdem über ein Touch-Interface für Eingaben genutzt werden.

Laut Apple könnte das Dock ein iPhone aufladen – möglicherweise sogar kabellos. Dass dies im Jahr 2013, als das Patent eingereicht wurde, bereits ein Hinweis auf das iPhone 8 war, ist eher unwahrscheinlich. Sollte das Unternehmen sich aber entschließen, tatsächlich eine solche Station mit Siri-Integration auf den Markt zu bringen, wäre im Herbst 2017 ein guter Zeitpunkt, da sowohl iPhone 8 als auch iPhone 7s kabelloses Aufladen unterstützen sollen.