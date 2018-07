Apple erklärt: Deshalb ist das iPad ideal für Reisen

Tablets sind schon eine praktische Erfindung. Sie bieten zum Teil ähnliche Funktionen wie ein Laptop, sind aber noch handlicher und kompakter. Auf das iPad 9.7 (2018) trifft das alles ebenfalls zu, wie Apple euch in ein paar neuen Werbespots erklären will.

Gleich vier neue Clips hat das Unternehmen dem iPad 9.7 (2018) gewidmet. Der über diesem Artikel eingebundene Spot heißt "Travel Simply". Wie der Titel es bereits andeutet, seht ihr darin, warum sich das Apple-Tablet als Reisebegleiter besser eignet als ein Laptop: Er zeigt etliche Flugzeug-Passagiere, die aus unterschiedlichen Gründen Probleme haben, einen Platz für ihr Notebook zu finden. Die iPad-Besitzerin dagegen benötigt gar keine Ablage für ihr Tablet, sondern hält es einfach in einer Hand, während eine Stewardess ihr Essen serviert. Auf eine Tastatur musste sie zuvor trotzdem nicht verzichten, denn sie besitzt offensichtlich das ansteckbare Smart Keyboard von Apple.

Mehr Ordnung und Platz mit dem iPad

Der erste Spot, den ihr direkt am Ende der News seht, trägt den Titel "All Your Stuff". Auch er hebt die Reisetauglichkeit des Apple-Tablets hervor. Die Aussage: Statt etliche Bücher in eure Reisetaschen zu quetschen, könnt ihr einfach digitale Ausführungen davon auf eurem iPad gespeichert mitnehmen – und so eine Menge Platz sparen sowie eure Nerven schonen.

Der Clip "Organised Notes" wiederum zeigt das iPad 9.7 (2018) an einem Einsatzort, an dem Apple das Tablet gerne zunehmend sehen würde: in der Schule. Wenn es nach dem Hersteller geht, soll die Unterstützung für den Apple Pencil das iPad dort zum Ersatz für Schulmappen und -ordner machen. Eine ähnliche Aussage trifft der Spot "Paperless Paperwork": Auch hier reduziert das iPad die Zettelwirtschaft – mit dem Unterschied, dass der Nutzer bereits fest im Berufsleben steht.