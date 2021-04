Die Gerüchte um ein Apple-Event im April hielten sich hartnäckig – doch so richtig sicher waren auch wir uns zuletzt nicht mehr. Nun ist es quasi offiziell: Die Veranstaltung wird am 20. April 2021 stattfinden.

Die Quelle ist diesmal nicht etwa ein Leaker wie Jon Prosser, der zuletzt häufiger falsch lag – sondern Apple selbst. Die offizielle Ankündigung steht zwar noch aus. Doch Siri hat die Katze bereits aus dem Sack gelassen: Wenn ihr die Sprachassistentin auf Englisch fragt, wann das nächste Apple-Event stattfindet, erhaltet ihr folgende Antwort:

Apple Event im April 2021: Siri verrät das Datum (© 2021 CURVED )

Demnach wird am Dienstag, den 20. April, also ein Special Event im Apple Park (Cupertino) stattfinden. Zuschauer vor Ort wird es vermutlich nicht geben. Wir gehen davon aus, dass Apple das April-Event online überträgt. Weitere Informationen soll es auf der Webseite des Unternehmens geben. Das ist bislang allerdings noch nicht der Fall. Da Apple Pressevertreter üblicherweise mit einer Woche Vorlauf auf Events aufmerksam macht, sollte die offizielle Ankündigung spätestens in den nächsten Tagen erfolgen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 mini + O2 Free M 20 GB 20 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (EU-weit kostenlos Surfen & Telefonieren) mtl./24Monate: 51,99 einmalig: 13,00 € zum shop

Apple-Event im April: Welche Geräte erwarten uns?

Welche Apple-Neuheiten wir am 20. April sehen werden, bleibt abzuwarten. Wir haben aber bereits eine ganz gute Vorstellung davon, was uns erwarten könnte. Ein neues iPhone wird sicher nicht dazu dazugehören. Heißester Kandidat für eine Vorstellung ist das iPad Pro (2021) mit Mini-LED-Display.

Dass Apple ein komplettes Event abhält, spricht für mehr als eine Premiere am 20. April. Denkbar ist etwa die Vorstellung weiterer neuer iPads oder der nächstes AirPods-Generation. Ebenfalls einen Nachfolger erhalten sollen demnächst die Set-Top-Box Apple TV.

Und dann wären da noch die schon häufiger erwarteten, bislang aber noch nie erschienenen AirTags. Noch zu früh kommt das Apple-Event im April wohl für das das MacBook Air (2021), das frühestens Ende des Jahres erscheinen soll. Knapp werden könnte es zudem für das MacBook Pro 14, das Experten Mitte 2021 erwarten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Deal Apple iPhone 12 Pro + O2 Free M Boost 40 GB + Apple AirPods Pro mtl./24Monate: 79,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Apple iPhone 12 + O2 Free M Boost 40 GB + Apple AirPods Pro 67,99 € mtl./24Monate: 62,99 einmalig: 1,00 € zum shop