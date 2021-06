Die Fußball-EM ist in vollem Gange – und Apple gibt euch jetzt die Gelegenheit dazu, die Farben eurer Lieblingsnation an eurem Armgelenk zu tragen. Das Unternehmen hat die neue Apple Watch International Collection veröffentlicht, die Landesfarben auf Armband und Zifferblatt vereinen.

Unter dem Motto "Armbänder für alle Fans" zeigt Apple die farbenfrohe International Collection an Watch-Armbändern auf der hauseigenen Website. Die Sport-Loop-Armbänder gibt es in den Nationalfarben von 22 Ländern. Dazu gehören: Australien, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Russland, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden und die USA. So könnt ihr mit den Armbändern nicht nur die Begeisterung für euer jeweiliges EM-Team ausdrücken, sondern auch die Nationalfarben von Ländern anderer Erdteile wählen.

Atmungsaktives Nylongewebe für Sport und mehr

Bei den Armbändern handelt es sich um atmungsaktive Stoffmodelle aus Nylongewebe, die Apple insbesondere für Sport und andere bewegungsintensive Tätigkeiten konzipiert hat. Ebenso eignen sie sich aber für den Alltag. Zudem sind sie weich, leicht und lassen sich mithilfe des Klettverschlusses ohne große Umstände anlegen. Mit Letzterem könnt ihr zudem stufenlos festlegen, wie eng die jeweilige Apple Watch an eurem Arm anliegt.

Außer europäischen Flaggen sind auch Nationen aus anderen Erdteilen vertreten. (© 2021 Apple )

Passendes Zifferblatt via Download

Als farbliche Ergänzung der Armbänder gibt euch die Apple Watch International Collection zusätzlich die Möglichkeit, das optisch passende Zifferblatt auf Apples Uhr anzuzeigen. In der Verpackung jedes Armbands findet ihr Hinweise dazu, wie ihr euch die entsprechenden Zifferblätter auf eure Apple Watch herunterladen könnt. Ebenso wie das Sport-Loop-Armband bildet auch das dazugehörige Zifferblatt ein streifenförmiges Muster in Landesfarben ab. Die neue Armband-Kollektion gibt es für Apple-Watch-Modelle mit den Gehäusegrößen 40 und 44 Millimeter. Der Preis beträgt 49 Euro (pro Armband).