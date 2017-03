Apple hat Analyst zufolge eine "unzerbrechliche Monopolstellung"

Apple steht an der Spitze – und das wird auch so bleiben. Davon geht zumindest ein Analyst aus, der dem Unternehmen aus Cupertino eine "unzerbrechliche Monopolstellung" zuspricht. Als Hauptargument dafür bezieht er sich besonders auf einen Aspekt.

Zwar werden Business Insider zufolge mehr Android-Geräte als iPhones verkauft, doch trotzdem sieht der Analyst Steven Milunovich Apple als ein Unternehmen mit Monopolstellung. Ein Anzeichen für seine Aussage sieht er in der iPhone-Preisgestaltung. Der durchschnittliche iPhone-Verkaufspreis sei im letzten Quartal auf das Rekordhoch von 700 Dollar gestiegen. Er erwarte sogar, dass sich der Schnitt zum Release des iPhone 8 noch weiter erhöhen wird.

Keine Konkurrenz

Während andere Hersteller wie Samsung oder Google einen Preis für ihre Smartphones verlangen müssen, der konkurrenzfähig ist, geht Apple laut Milunovich einen anderen Weg und ist bei der Preisgestaltung weitgehend frei. Dieser Plan geht offenbar auf: Das Unternehmen aus Cupertino konnte Korea Herald zufolge 2016 knapp 80 Prozent aller Gewinne im Smartphone-Sektor für sich verbuchen, während beispielsweise Samsung zwar ähnlich viele Geräte verkauft habe, jedoch nur 14,6 Prozent der gesamten Gewinne erreicht hat.

Vor der offiziellen Präsentation des iPhone 7 hat Apple-Mitgründer Steve Wozniak Apple davor gewarnt, ein Gerät ohne Kopfhöreranschluss auf den Markt zu bringen. In zahlreichen News auf CURVED hat das Thema zu vielen Diskussionen geführt und polarisiert. Einige prophezeiten erneut sogar den Untergang des Unternehmens aus Cupertino. Trotz fehlendem 3,5-mm-Anschluss hat Apple nach dem Release des aktuellen Vorzeigemodells im vierten Quartal 2016 Gewinne in Rekordhöhe eingefahren. Womöglich hat Milunovich mit der "unzerbrechlichen Monopolstellung" also nicht ganz Unrecht.