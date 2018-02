Apple-ID im Visier: Polizei warnt vor Fake-Rechnungen von Deezer & Co

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor gefälschten Abo-Rechnungen. Die Cyberkriminellen versuchen an die Apple-ID zu gelangen und nutzen vermeintliche Bestellbestätigungen von Deezer und Soundcloud, so die Beamten.

Per E-Mail werden aktuell gefälschte Rechnungen verschickt, die den Empfänger darüber informieren, dass er ein Abonnement von kostenpflichtigen Musikstreaming-Diensten wie Deezer und Soundcloud abgeschlossen hat. Die Texte sind sowohl in deutscher als auch englischer Sprache. In den E-Mails ist von kostenlosen Testversionen die Rede, nach deren Ablauf der volle Abo-Preis fällig werde. Der Absender merkt allerdings auch an, es könne womöglich einen Fremdzugriff gegeben haben. Für weitere Informationen und sollte der Nutzer kein Interesse an den Diensten haben, könne er diese unter einem bestimmten Link abrufen bzw. stornieren.

Apple-Support kontaktieren

Wer dem von den Betrügern empfohlenen Schritt folgt, wird auf eine "perfekt gefälschte Webseite geführt, die der Originalwebseite von Apple nachempfunden wurde", erklärt das LKA. Hier würden die Kriminellen dann die Zugangsdaten zur Apple-ID abfangen. Die Täter hätten dann vollen Zugriff auf euer Konto und könnten unter anderem eure iCloud-Fotos einsehen, euer iPhone sperren und im Anschluss Lösegeld fordern, damit sie das Gerät wieder freigeben.

Wer auf den Trick hereingefallen ist, sollte umgehend den Apple-Support kontaktieren, seine Zugangsdaten ändern und die Zweifaktor-Authentifizierung einrichten, raten die Beamten. Auch eine Anzeige bei der örtlichen Polizei sei möglich.