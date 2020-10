iPhone 12: Termin für Apple-Keynote steht

Nun wissen wir, wann die große Keynote von Apple stattfindet. Der Hersteller hat endlich ein Datum für die Enthüllung des iPhone 12 bekannt gegeben. Und eine Sache wollen wir hier einmal festhalten: Damit hat sich der Termin bestätigt, den CURVED vor knapp einem Monat bereits vorhergesagt hat. Genauer gesagt war es unser Redakteur Lars. Chapeau!

Anekdote am Rande: Besagter Kollege verkündete noch vor wenigen Stunden (6. Oktober) in der CURVED-Redaktion: "Ich tippe darauf, dass Apple noch am heutigen Tag das Event ankündigt."

Am 13. Oktober 2020 um 19 Uhr deutscher Zeit ist es so weit. Apple lädt an diesem Tag zur Keynote ein, die mit dem Zusatztitel "Hi, Speed" versehen wurde. Das könnte man zwar als "Hallo, Geschwindigkeit" übersetzen, doch der Hersteller spielt hier wohl ebenso auf das Wort "Highspeed" an. Was könnte er aber damit meinen?

Was soll "Hi, Speed" bedeuten?

Wir können stark davon ausgehen, dass uns mit dem iPhone 12 ein Performance-Monster erwartet. Der Apple-Chipsatz A14 dürfte wohl sehr viel Leistung für verschiedene Aufgaben mitbringen. Außerdem sollen die neuen iPhones das schnelle 5G-Netz unterstützen. Bislang ist noch kein Apple-Smartphone für den neuen Standard gewappnet.

2020 dürfte uns zudem noch eine Premiere auf dem Live-Event erwarten: Erstmals soll Apple gleich vier neue iPhone-Modelle vorstellen. Eines davon soll sehr handlich sein und auf den Namen iPhone 12 Mini hören. Davon abgesehen kommen angeblich das iPhone 12, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max. Eine Übersicht mit allen Gerüchten findet ihr an dieser Stelle.

Außerdem dürfte Apple noch weitere Produkte enthüllen. Möglich wären etwa neue Kopfhörer oder auch ein neuer Mac. Vielleicht hat der Hersteller aber auch noch mehr Überraschungen im Gepäck.

Apple-Keynote auf CURVED

Wir sind gespannt, ob sich die Gerüchte rund um die neue Generation der Apple-Smartphones als korrekt herausstellen. Bei den Nutzern könnte das iPhone 12 aber sehr gut ankommen. Eine Umfrage deutet bereits im Vorfeld an, dass viele Android-Nutzer über einen Wechsel zu Apple nachdenken.

Am 13. Oktober 2020 werden wir euch auf CURVED natürlich mit allen neuen Infos von der Keynote versorgen und ausführlich über das iPhone 12 berichten. Auch einen Live-Ticker wird es erneut geben.