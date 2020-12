Google-Trends hat die Suchanfragen des Jahres 2020 ausgewertet und herausgefunden, wonach ihr besonders viel gegoogelt habt. Fleißig gesucht hat wohl nur das iOS-Lager, denn Android-Smartphones findet ihr in den Top 10 nicht. Das iPhone 12 hat es dafür sogar auf den siebten Platz der meistgesuchten Begriffe in Deutschland geschafft.

Jedes Jahr verrät euch Google, welche Anfragen am meisten bei der Suchmaschine eingegangen sind. Klar ist natürlich, dass in diesem Jahr das Stichwort Corona diese Liste anführt, aber schon auf Platz sieben befindet sich das iPhone 12. Kein anderes Telefon wurde damit in diesem Jahr so stark gesucht. Und mit der PS5 schaffte es auch nur ein einziges weiteres Technik-Thema in die ersten zehn Begriffe, allerdings zwei Platzierungen unter dem Apple-Smartphone.

Das iPhone 12 ist ein Upgrade wert

In diesem Jahr gab es auch guten Grund, sich Informationen zum neuen iPhone zu suchen. Denn Apple hat nicht nur das Design aufgefrischt, sondern seinem Standardmodell auch diverse neue Features spendiert. Wenn ihr also schon länger auf ein neues iPhone umsteigen wolltet, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt.

Auch die verzögerte Vorstellung könnte beim Suchvolumen eine Rolle gespielt haben, denn lange war überhaupt nicht klar, wann das Telefon überhaupt auf den Markt kommt. So war die Suche nach Leaks und Gerüchten besonders spannend und viele Nutzer haben auf die offizielle Präsentation hingefiebert.

iPhone 12 in Deutschland besonders gesucht

Platz sieben erreicht das iPhone 12 übrigens in den Ergebnissen der deutschen Suche, während es global überhaupt nicht in der Top 10 auftaucht. Auch in den USA zeigt sich das iPhone 12 nicht in den Trends, obwohl hier der Marktanteil von iOS im Smartphone-Markt ungefähr doppelt so hoch ist wie bei uns. Vielleicht fragten sich in Deutschland besonders viele Android-Nutzer, ob das Gras auf der anderen Seite nicht doch grüner ist. Vor allem das iPhone 12 mini reizt zum Wechsel an, denn ein vergleichbares Smartphone mit Android gibt es momentan nicht.