Apple iPhone: Ab sofort telefoniert ihr wieder über WLAN

Eine Zeit lang konnten nicht alle iPhone-Besitzer in Deutschland über WLAN telefonieren. Auf einigen iOS-Smartphones war dieses Feature deaktiviert. Offenbar hat sich daran nun etwas geändert. Angekündigt hat Apple das aber wohl nicht.

Ende März 2019 hat Apple das Update auf iOS 12.2 verteilt. Mit der neuen Version können Besitzer eines betroffenen iPhones wieder WLAN-Telefonie verwenden, wie iPhone-Ticker berichtet. Von der Deaktivierung waren wohl besonders Nutzer betroffen, die ein iPhone aus dem Ausland mit einer SIM-Karte aus Deutschland verwendet haben. Apple selbst hat hingegen darauf hingewiesen, dass Besitzer eines iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X betroffen waren.

Manuelles Aktivieren nötig

Allerdings schaltet sich die WLAN-Telefonie nicht von selbst wieder ein. Das müsst ihr von Hand machen. Begebt euch dafür in die Einstellungen und öffnet das Menü "Telefon". Dort findet ihr den Unterpunkt "WLAN-Telefonie". Hier könnt ihr den entsprechenden Schalter umlegen und die Funktion aktivieren. Aktiviert ihr zusätzlich "WLAN-Anrufe für andere Geräte", könnt ihr Gespräche auch auf eurem iPad oder Mac annehmen, sofern diese mit dem WLAN verbunden sind.

WLAN-Anrufe haben allerdings noch weitere Vorteile. So können sie etwa eure Telefonkosten senken, wenn ihr im Ausland jemanden anrufen wollt. Zudem ist das Feature hilfreich, wenn in einer Gegend oder in einem Gebäude der mobile Empfang sehr schlecht ist. Dann könnt ihr dank der Funktion problemlos mit dem iPhone telefonieren, wenn ein WLAN in Reichweite ist.