iPhone 12: So verfolgt ihr die Keynote im Livestream

Apple wird in der heutigen Keynote alle Infos zum iPhone 12 bekanntgeben

Es ist fast so weit: Apple lädt heute, am 13. Oktober, zum "Hi, Speed"-Event ein, um das neue iPhone 12 sowie die neuesten Updates und Gadgets vorzustellen. Wie ihr die Apple Keynote im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Das "Hi, Speed"-Event startet heute um 19 Uhr

Eine Übersicht über alle Gerüchte findet ihr hier.

Kaum ein anderer Smartphone-Hersteller weiß sich so gekonnt zu präsentieren wie Apple. Das US-Unternehmen hat die Geschichte der Keynotes geprägt und seine Präsentationen zu Live-Events für jeden gemacht. Das fängt schon mit Kleinigkeiten wie dem AR-Spiel an, welches mit einem iPhone oder iPad auf der Event-Page aufgerufen werden konnte. Marketing kann Apple immer noch.

Das erwartet uns auf der Keynote

Im Vordergrund steht natürlich das neue iPhone 12. Apples Flaggschiff kommt dieses Mal wohl in vier verschiedenen Varianten auf den Markt und soll gerüchteweise das günstigste Produkt seit langem werden. Durch Größe und Preis versucht der Hersteller wohl, auch Android-Nutzer für sich zu gewinnen. Den Umfragen nach scheint das Konzept aufzugehen.

Aufgrund der Wortspielerei "Hi, Speed" kann stark davon ausgegangen werden, dass uns mit dem iPhone 12 eine Leistungs-Maschine erwartet. Der Apple-Chipsatz A14 dürfte wohl sehr viel Performance für die Anwendung bieten. Zudem sollen die neuen iPhones nun auch das schnelle 5G-Netz unterstützen.

Hier könnt ihr die Keynote live verfolgen

Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es dieses Jahr keine Apple Event-App. Daher bleiben euch nur drei Möglichkeiten für den Livestream: YouTube, die Apple TV App oder die Apple Events-Homepage.

In der Vergangenheit war Apples Livestream auf YouTube den anderen Optionen wenige Sekunden voraus. Das macht die Videoplattform von Google natürlich attraktiver. Habt ihr leider keine Zeit, das "Hi, Speed"-Event live zu verfolgen, wird euch Apple die Keynote als Wiederholung zur Verfügung stellen.

Wenn euch das alles zu schnell geht oder ihr doch gerade unterwegs seid: Natürlich werden wir euch mit allen neuen Infos von der Keynote versorgen. Zudem wird es erneut einen Live-Ticker bei uns geben. Hier bekommt ihr dann ebenfalls alle Infos zum iPhone 12.