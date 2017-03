Apple ist offenbar auf der Suche nach Film- und TV-Produzenten

Nehmen Apples Pläne für exklusive Video-Inhalte Form an? Gerüchten zufolge ist Apple derzeit verstärkt auf der Suche nach Personal, mit dem eigene Filme und Serien realisiert werden könnten. Wann mit entsprechenden Produktionen gerechnet werden kann, ist derweil noch unklar.

Mehrere Apple-Mitarbeiter sollen sich in Hollywood mit erfolgreichen Produzenten von Filmen und Serien getroffen haben, berichtet die New York Post unter Berufung auf anonyme Quellen. Dazu haben angeblich unter anderem Eddy Cue und Jimmy Iovine gehört, die sich mit hochrangigen Mitarbeitern von Paramount und Sony unterhalten haben. Worüber genau, ist nicht bekannt. Der Quelle zufolge soll Apple aber "etwas Großes vorbereiten" – demnach gehe es eher um eine Übernahme als um den Kauf von einzelnen Formaten.

Erste Serien starten 2017

Gerüchte dazu, dass Apple eine Konkurrenz zu Netflix und Amazon Prime Video ins Leben rufen will, gibt es bereits seit mehreren Jahren. Lange seien vor allem fehlende Lizenzen das Problem gewesen; zumindest das nötige Kleingeld für Film- und Serienproduktion bringt das Unternehmen auf jeden Fall mit.

Zumindest zwei Eigenproduktionen gehen noch 2017 an den Start: Dazu gehört die Serie "Planet of the Apps", eine Art Reality-Casting-Show, in der App-Entwickler ihr Produkt einer Reihe an Prominenten schmackhaft machen müssen. Und auch Apples Version von Carpool Karaoke soll noch in diesem Jahr starten – auf Apple Music und mit reichlich Prominenz, wie ein kürzlich veröffentlichter Teaser verrät.