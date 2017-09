Apple-Keynote: Darauf können wir uns (neben dem iPhone 8) freuen

Die Einladungen sind raus, CURVED ist auch dabei: Am 12. September stellt Apple im Steve Jobs Theatre auf dem neugebauten Apple Park in Cupertino das iPhone 8 vor. Aber nicht nur. Was sonst noch zu erwarten ist.

iPhone 8...

Dazu lest Ihr derzeit täglich was bei uns. Kein Wunder: So kurz vor der Vorstellung drängen immer mehr Details an die Öffentlichkeit. Das iPhone 8 hingegen soll nicht nur schnellere Hardware, sondern eine neue Bauform und innovative Features mitbringen, etwa eine Gesichtserkennung, kabelloses Laden sowie bis zu 512 GB Speicher. Alles dazu lest Ihr auf unserer Übersichtsseite in aller Ausführlichkeit.

...oder doch iPhone X?

Apple stellt sein iPhone im Steve Jobs Theatre im Apple Park, Jobs' letztem Willen für sein Unternehmen, im zehnten Jahr des iPhones vor. Sehr gut möglich also, dass der Konzern neben dem iPhone 8 auch ein Jubiläums-Smartphone präsentiert und damit dem Firmengründer und der zehnjährigen Erfolgsgeschichte Tribut zollt. Was das angebliche "iPhone X" im Vergleich zum 8er besonders machen soll, ist bislang unklar. Möglich wäre der Einsatz besonderer Materialien, wie etwa Keramik bei der Apple Watch.

Aber ganz sicher ist das nicht. Genauso gut möglich derzeit: Das iPhone 8 heißt iPhone X. Das wiederum würde bedeuten, dass zwei weitere Apple-Smartphones doch nicht vom Tisch sind:

iPhone 7s und iPhone 7s Plus

So soll das iPhone 7s Plus mit Glasrückseite aussehen. (© 2017 9to5Mac)

Tatsächlich ist so kurz vor der Keynote noch nicht ausgeschlossen, dass Apple auch wieder eine Zwischen-Generation vorstellt. Dieses Mal aber parallel zum iPhone 8. Diese würden dann auch über eine schnellere Hardware verfügen, dafür aber neue Features wie die Gesichtserkennung oder das Plus an Speicherplatz nicht an Bord haben. Gut möglich aber, dass iPhone 7s und iPhone 7s Plus statt Aluminium über eine Rückseite aus Glas verfügen, die kabelloses Laden ermöglichen würde.

Apple Watch Series 3: mit LTE

Die Apple Watch Series 2 (© 2016 CURVED)

Die Apple Watch wird erwachsen. Und damit auch unabhängiger. Allem Anschein nach könnte die "Series 3" über ein LTE-Modul verfügen. Dank watchOS 4 laufen künftig viele Apps noch autarker, also ohne Anbindung an das iPhone. Mit einem zusätzlichen LTE-Modul würde das Smartphone künftig nicht nur beim Workout zu Hause bleiben. Laut Bloomberg hätte Apple schon 2016 den Release einer entsprechenden Variante geplant, die Veröffentlichung aber nach Problemen mit der Akkulaufzeit um ein Jahr verschoben. Eine Smartwatch mit Mobilfunk wäre dazu in der Lage, auch ohne Smartphone beispielsweise Musik zu streamen oder Downloads durchzuführen.

Angeblich führt Apple bereits Gespräche mit Netzanbietern, die das LTE-Modell dann unterstützen und vertreiben sollen. Demnach dürfte es zum Release keine freie Wahl des Providers bezüglich eines Mobilfunkvertrages für das Wearable geben. Außerdem könnte das bedeuten, dass diese Ausführung der Apple Watch Series 3 über eine fest installierte SIM-Karte verfügt. Für das Fehlen eines SIM-Slots spricht ein weiterer Punkt: Die entsprechende Öffnung könnte dazu führen, dass die Apple Watch nicht mehr komplett wasserdicht wäre.

Apple TV: mit 4K

Das Apple TV (© 2015 CURVED)

Muss man noch mehr sagen? Letzten Endes blieb Apple uns die Unterstützung für 4K-Inhalte über seine TV-Hardware schuldig. Da aber Netflix und Co. die Auflösung längst unterstützen, scheint ein Upgrade auf 4K beim nächsten Apple TV als gesetzt. Was ebenfalls noch aussteht: die Unterstützung der Siri-Remote für mehr Länder. Während die Sprachsuche in Deutschland seit dem Launch funktionierte, steht sie etwas für die Schweiz und Österreich noch aus – obwohl diese Länder bereits Siri nutzen.

iOS 11, watchOS 4, neues tvOS, macOS High Sierra

Ganz sicher wird Apple die auf der WWDC vorgestellten Betriebssysteme für seine Geräte nochmal im Schnelldurchlauf vorstellen. Für gewöhnlich ist der jeweilige Download wenige Tage nach der Keynote für die unterstützen Geräte verfügbar. iOS 11 stattet vor allem die iPads mit Pro-Features aus, setzt aber auch 64-Bit-Apps voraus. Von den Qualitäten des ARKit für iOS 11, der Augmented-Reality-Apps ermöglicht, konnten wir uns bereits überzeugen.

HomePod: Kommt er oder kommt er nicht?

Die Plastikoberfläche ist berührungsempfindlich. (© 2017 CURVED)

Auf der WWDC enthüllt, soll der smarte Speaker noch 2017 in den Handel kommen. Auch wenn der Siri-Lautsprecher nicht sofort nach der Keynote in den Verkauf gehen muss, dürfte sich die Apple-Community doch über ein Update zum Echo-Konkurrenten aus Cupertino freuen. Denn Informationen zum Preis und zur Verfügbarkeit blieb das Unternehmen bislang schuldig.

Apple Pay in Deutschland?

Bitte, Apple! Bitte. Ich will nicht mehr bar bezahlen. In jeder Keynote seit der ersten Vorstellung des Bezahl-Features in iOS horche ich bei Erwähnung auf in der Hoffnung, auch in Deutschland künftig bargeldlos Geld ausgeben zu dürfen. Bislang gingen wir leer aus. Kein Wunder im Land der Barzahler und ec-Karten-Muffel. Doch allem Anschein nach ist Apple nicht nur in Verhandlungen mit den großen Banken des Landes, sondern auch schon relativ weit in diesen Gesprächen. VIelleicht ist es diesen Herbst so weit.

Egal, was Apple nun final vorstellen wird: Wir sind für Euch am 12. September live vor Ort und versorgen Euch mit einem Liveticker sowie News und ersten Hands-ons rund um die Neuheiten aus Cupertino.