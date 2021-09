Apple hat den Termin verraten: Die große Keynote 2021 findet in der kommenden Woche statt. Dann wird der Hersteller voraussichtlich das iPhone 13 und vermutlich einige andere neue Produkte präsentieren. Doch eine Frage bleibt natürlich noch offen.

Das große Apple-Event 2021 ist offiziell angekündigt und die Gerüchte haben sich als wahr erwiesen: Am 14. September 2021 um 19 Uhr deutscher Zeit startet die Keynote. Nur eine Woche dauert es noch, ehe wir das iPhone 13 auch offiziell zu sehen bekommen. Außerdem werden wir endlich erfahren, ob das Smartphone wirklich iPhone 13 heißt – oder ob das Unternehmen sich doch noch für das iPhone 12s als Namen entschieden hat.

Welche Neuvorstellungen plant Apple?

Wir sind uns ziemlich sicher (und ihr vermutlich auch): Auf der Keynote am 14. September werden wir ein iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max zu sehen bekommen. Glaubt man den Gerüchten, wird es jedoch das letzte Mini-iPhone des Herstellers sein. Offenbar blieb das iPhone 12 mini bereits unter den Erwartungen, obwohl unserer Meinung nach einige Gründe für das kleine Apple-Handy sprechen.

Darüber hinaus dürfte die Apple Watch Series 7 kommen. Angeblich erstrahlt die Uhr in einem komplett neuen und kantigeren Design, das eher zu der mit dem iPhone 12 eingeführten Optik passt. Außerdem rechnen wir mit einer neuen Generation an AirPods und mit vielleicht noch mehr Überraschungen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht der möglichen Neuvorstellungen.

iPhone 13 Release bleibt noch offen

Was Apple noch nicht verraten hat: Wann der Release des iPhone 13 erfolgt. Üblicherweise erscheinen die neuen iOS-Smartphones aber immer wenige Wochen nach der offiziellen Keynote. Ende September könnten die ersten Modelle also schon in den Regalen stehen. Zumindest, sofern die weltweite Chip-Knappheit dem Hersteller keinen Strich durch die Rechnung macht.

Apple-Keynote bei CURVED

