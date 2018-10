Apple klärt "Bagelgate" und tauscht umstrittenes Emoji

Nach "Batterygate" und "Bendgate" hat zuletzt "Bagelgate" einige Apple-Nutzer in Aufregung versetzt: Mit iOS 12.1 wird der Hersteller 70 neue Emojis einführen, von denen eines so gar nicht den Vorstellungen der Nutzer entspricht: das Symbol für den Bagel.

Der Vorwurf: Apples Bagel-Emoji sehe in der zweiten Beta-Version von iOS 12.1 wenig schmackhaft, sondern vielmehr nach einem unappetitlichen Tiefkühlprodukt aus. Das hat sich Apple offenbar zu Herzen genommen: Die inzwischen veröffentlichte vierte Beta enthält anscheinend ein neues Bagel-Symbol, berichtet Emojipedia. Wie sich die neue Variante gegen die alte schlägt, seht ihr in dem Tweet am Ende des Artikels.

Der Bagel erhält einen Aufstrich

Das alte Emoji zeigt zwei unbelegte Bagel-Hälften, von denen die obere auch einen ganzen Bagel darstellen könnte, wie einige Nutzer bemerkten. Der neue iOS-Bagel ist dagegen mit Frischkäse bestrichen und erscheint generell etwas fluffiger. Ob so der perfekte Bagel aussieht, sei mal dahingestellt und ist gerade für deutsche Nutzer wohl auch nicht wirklich von Belang – appetitlicher wirkt das neue Apple-Emoji jedoch allemal.

Wie andere Anbieter ihre Bagel-Emojis gestaltet haben, seht ihr in dem zweiten Tweet am Ende des Artikels. Vor allem bei Microsoft und Samsung gibt es wohl Luft nach oben. Wie wichtig ist euch die Optik von Emojis? Seid ihr mit den Symbolen für Lebensmittel wie Brezel, Bier und Co. zufrieden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.