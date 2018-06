Apple könnte günstigen Netflix-Konkurrenten planen

Hält Siri bald Einzug in Sonos-Lautsprecher? Der Hersteller könnte sich eine direkte Integration gut vorstellen.

Sonos könnte Siri in seine Laut­spre­cher inte­grie­ren

Der HomePod ist ab sofort in Deutsch­land erhält­lich Francis Lido vor 7 Stunden

Es ist so weit: Den HomePod könnt ihr nun auch in Deutschland kaufen. Er ist in zwei verschiedenen Farbvarianten erhältlich.