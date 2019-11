Die neuen iPhones sind da, Apple TV+ wurde vorgestellt und auch die AirPods Pro könnt ihr euch holen – was fehlt da noch? Nun, offenbar hat Apple eine Überraschung parat.

Vom 7. Bis 9. November läuft die FCPX Creative Summit in Cupertino – eine Konferenz für die professionelle Schnittsoftware Final Cut aus dem Hause Apple. Dort geht es normalerweise eher weniger um neue Apple-Produkte. Doch heute hat sich das Produkt-Team von Apple angemeldet!

Auf der Website der FCPX Creative Summit kündigt das Unternehmen unter dem "Apple Day!" eine Präsentation des Apple Produkt-Teams an. Am Nachmittag soll auf dem Apple Campus eine kleine Überraschung enthüllt werden. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass wir dort noch ein neues Apple-Device präsentiert bekommen.

Wird ein neues MacBook Pro enthüllt?

Eine große Keynote im von Apple gewohnten Stil wird es sicher nicht geben, das hätte das auf Lifestyle getrimmte Unternehmen aus Cupertino sicher größer angekündigt – und Presseeinladungen herumgeschickt. Trotzdem hat Apple noch ein Gerät in der Pipeline: Das MacBook Pro mit 16 Zoll Display. Das sollte Gerüchten zufolge eigentlich zu Halloween präsentiert werden, allerdings hielt Apple die Füße still.

Das größere MacBook habe schmalere Ränder, die das Display begrenzen – so soll die Bildschirmfläche vergrößert werden. Zudem soll Apple in dem neuen Device die problembehaftete Butterfly-Tastatur durch die zuverlässige Scherentastatur ersetzen. Die von älteren MacBooks bekannte Mechanik macht das Gerät zwar etwas dicker, dafür gilt die Tastatur als zuverlässiger.

Kommt auch ein neuer Mac?

Was ebenfalls als wahrscheinlich gilt: Die Enthüllung des Verkaufsstarts des Mac Pro – der wurde nämlich schon im Juni angekündigt. Das würde auch zu der FCPX Creative Summit passen: Immerhin wäre das der schnellste Rechner für Final Cut Anwender.

Apple hatte versprochen, den Mac Pro im Herbst zu veröffentlichen – insofern erwarten wir die Enthüllung der Preise, technischen Details und des Datums, ab dem wir den leistungsstarken Mac bestellen können.