Einladung zum Field Trip: Apple kündigt Event für März an

Werden noch im März neue Produkte vorgestellt? Apple hat ein neues Event angekündigt, das in wenigen Wochen stattfinden wird. Noch ist aber unklar, was genau der Hersteller präsentieren wird. Die Veranstaltung soll sich allerdings auf "kreative neue Ideen für Lehrer und Schüler" konzentrieren.

Am 27. März 2018 plant Apple demnach ein Event rund um das Thema "Education" (übersetzt: "Bildung"), wie The Verge berichtet. Demnach könnte das Unternehmen Geräte zeigen, die etwa besonders für den Einsatz im Schulunterricht geeignet sind. Gerüchten zufolge hat Apple an ein paar entsprechenden Modellen gearbeitet, die besonders günstig sein werden. Und gerade im Bildungswesen dürfte der Preis bei der Anschaffung von Technologie eine wichtige Rolle spielen.

Neues MacBook und iPad?

Vielleicht zeigt Apple ein erschwingliches MacBook im schlanken Design – als Nachfolger des nicht mehr ganz aktuellen MacBook Air. Gerüchten zufolge soll das neue Modell ein 13,3-Zoll-Display besitzen und mit 2560 x 1600 Pixel auflösen. Der Preis liege zwischen 799 und 899 Dollar.

Apple könnte auch ein günstiges iPad der Einsteigerklasse präsentieren, das um die 259 Dollar kostet. In Deutschland dürfte so ein Modell dann zum Preis von 299 Euro in den Handel kommen. Zum Vergleich: Das iPad (2017) ist das preiswerteste Tablet des Herstellers und ist hierzulande ab 399 Euro erhältlich. Da das Apple-Logo auf der Event-Einladung zudem in einem Handschrift-Stil gehalten ist, bekommen wir vielleicht auch einen passenden neuen Apple Pencil zu sehen.