Apple lädt zur Keynote ein: Das iPhone 8 wird am 12. September vorgestellt

Es ist offiziell: Apple wird das iPhone 8 am 12. September vorstellen. Es wird die erste Keynote im neuen Steve Jobs Theater auf dem Apple Park in Cupertino sein.

Schon seit Wochen galt der 12. September 2017 als Termin für die Vorstellung der neuen iPhone-Generation als sehr wahrscheinlich. Jetzt haben wir Gewissheit. Am Abend des 31. August verschickte Apple Einladungen an die teilnehmenden Medienvertreter. Anders als in den Vorjahren wird die Keynote nicht im Bill Graham Civic Auditorium stattfinden. Stattdessen lädt Apple erstmals ins Steve Jobs Theater im brandneuen Apple Park.

iPhone 8, iPhone 7s und neues Apple TV mit 4K

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Apple an dem Datum zum zehnjährigen Jubiläum des ersten iPhone ein besonders gut ausgestattetes und fortschrittliches Smartphone vorstellen. Aktuell wird es in den Medien iPhone 8 genannt. Mögliche Alternativen sind iPhone Pro und iPhone X. Dazu soll soll es zwei reguläre Updates zur aktuellen Generation, also ein iPhone 7s und ein iPhone 7s Plus geben. Weitere heiße Kandidaten für eine Vorstellung sind die fertige Version von iOS 11 die Apple Watch Series 3 mit LTE und ein neues Apple TV, das 4K unterstützt.

CURVED ist am 12. September 2017 vor Ort und wird live aus dem Steve Jobs Theater berichten.