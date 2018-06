Apple launcht MeMojis: Wir alle werden zu Animojis

Animojis sind sowas von September 2017: Auf der Entwicklerkonferenz WWDC im kalifornischen San José hat Apple "MeMojis" vorgestellt. Damit haben Nutzer eines iPhone X unter iOS 12 die Möglichkeit, einen animierten Emojis nach eigenem Vorbild anzufertigen.

Das sah in der ersten Demo auf der WWDC-Bühne sogar recht simpel aus. In der iMessage-App haben Nutzer unter iOS 12 nicht mehr nur die Möglichkeit, aus einem Set vordefinierter Animojis – die zudem um einen Tiger, einen T-Rex, einen Koala und einen Geist ergänzt wurden – zu wählen, sondern über ein "+"-Symbol ein gänzlich eigenes Animoji anzulegen.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

MeMojis einfach selbst bauen

Der ganze Prozess dauert dabei nur wenige Minuten. So wählt man zunächst das Geschlecht aus und passt das Gesicht in bester Nintendo-Mii-Manier nach den eigenen Vorlieben an – von der Frisur über die Größe der Augen bis zu Accessoires wie Brillen. Das MeMoji lässt sich anschließend abspeichern und in iMessage verschicken.

Damit nicht genug: Die MeMojis lassen sich später auch in Echtzeit in Facetime nutzen und ersetzen dabei das Gesicht des Nutzers – vergleichbar mit den sogenannten "Lenses" von Snapchat oder den Augmented-Reality-Masken von Instagram.

Auch Time Cook hat ein selbstgestaltetes MeMoji.