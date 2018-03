Apple Maps verrät euch künftig Standorte von Fahrradverleihen

Apple Maps zeigt euch bereits seit geraumer Zeit den öffentlichen Nahverkehr an – und bald auch Fahrradverleiher

Mit Apple Maps in die Pedale treten: Der Kartendienst soll eine neue Funktion erhalten und euch Fahrräder in der Nähe anzeigen, die ihr ausleihen könnt. Auch in Deutschland sollen entsprechende Standorte bereits aufgeführt werden.

Apple ist eine Partnerschaft mit Ito World eingegangen, wie TechChrunch berichtet. Künftig soll der Kartendienst Apple Maps in über 175 Städten Orte für den Fahrradverleih anzeigen. Sucht ihr nach "Bike Sharing", tauchen nun die entsprechenden Ergebnisse aus eurer Nähe auf. Praktisch: Da Apple die Adressen der Einrichtungen als fertigen Datensatz aus der Partnerschaft bezieht, müssen die Orte nicht einzeln in den Kartendienst eingepflegt werden. Wohl auch deshalb steht das Feature zum Start schon in gleich 36 Ländern bereit.

Unsere Empfehlung o2 Free Fitness Special

Viele Anbieter mit dabei

In Deutschland können offenbar Fahrradverleihe von knapp 40 verschiedenen Anbietern angezeigt werden. Präsent ist besonders der Dienstleister "nextbike", doch auch lokale Verleiher sind zum Teile aufgeführt: Aus dem Screenshot von TechCrunch geht hervor, dass zum Beispiel "StadtRAD" dabei ist – der öffentliche Radverleih der Stadt Hamburg. Die Standorte erscheinen mit einem blauen Fahrrad-Symbol in Apple Maps, sodass ihr sie schnell erkennen könnt.

Apple Maps wird wohl auch weiterhin kontinuierlich ausgebaut. Während der Navigation kann euch etwa mittlerweile die richtige Fahrspur angezeigt werden, was besonders für Autofahrer ein sinnvolles Feature sein dürfte. In einigen Gebäuden könnt ihr sogar eine Indoor-Navigation starten. Wie dieses Feature genau funktioniert, haben wir für euch in einem Ratgeber zusammengefasst.