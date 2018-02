Apple Music: Chanel veröffentlicht exklusive Playlisten

Wer schon einmal eine Modenschau gesehen hat, der weiß, dass bei der eindrucksvollen Präsentation von Haute Couture und Co. auch Musik eine wichtige Rolle spielt. Chanel lässt Euch nun den Sound dieser Events nacherleben.

Via Apple Music stellt das Unternehmen nun ein musikalisches "Best Of" vergangener Chanel-Shows mit Soundtracks vom Sounddesigner Michel Gaubert bereit. Doch damit nicht genug: Chanel zählt viele Stars wie Sébastien Tellier, Pharrell Williams, Caroline de Maigret und die Band Ibeyi zu seinen Freunden – und so finden sich im Kuratorenbereich des Labels auch Playlisten dieser Künstler.

Von Björk bis Aphrodite's Child

Zur Playlist des Show-Soundtracks zählen so beispielsweise Songs wie "Venus As a Boy" von Björk, "Raw Language" von Forest Swords oder "The Four Horsemen" von Aphrodite's Child. Pharell Williams hingegen zählt zu seinen Favoriten Titel wie "Born Under Punches (The Heat Goes On)" von Talking Heads, "Girlfriend??" von Watch The Duck oder "Where Does This Door Go" von Mayer Hawthorne.

Ob in Zukunft noch weitere Playlisten von befreundeten Stars über das Kuratoren-Profil von Chanel zu finden sein werden oder wie häufig Williams und Co. ihre Songlisten aktualisieren werden, bleibt leider offen. In jedem Fall aber dürften sich nicht nur Freunde von Mode und High-Fashion über das exklusive Apple Music-Extra freuen.