Apple Music: "Entdecken"-Rubrik sortiert sich neu

In Apple Music ist die Rubrik "Entdecken" künftig etwas übersichtlicher. Das Unternehmen hat die iOS-Version an vielen Stellen überarbeitet. Der neue Look könnte sogar einen Hinweis auf den Video-Streaming-Dienst von Apple geben.

Im "Entdecken"-Tab bekommt ihr nun weniger generelle Listen angezeigt. Wie Caschys Blog berichtet, zeigt euch die Seite etwa direkt aktuelle Songs an und weist euch auf Alben hin, die gerade erst erschienen sind. Ihr erhaltet zudem schnellen Zugriff auf die Top-100-Charts für verschiedene Länder. Zudem findet ihr in der Übersicht auch Empfehlungen für Musik, die euch gefallen könnte.

Ein Unterpunkt weniger

Während "Entdecken"-Unterpunkte wie "Charts" und "Neue Musik" also weiterhin existieren, jedoch nur neu aufgebaut sind, ist eine Kategorie offenbar komplett verschwunden. "Filme und Serien" gehört anscheinend nicht länger zum "Entdecken"-Tab. "Carpool Karaoke"und weitere Formate sind allerdings noch auf der Plattform vorhanden, wenn ihr danach sucht.

Womöglich bereitet sich Apple mit diesem Schritt auf den Start des eigenen Streaming-Dienstes vor. Es ist durchaus denkbar, dass alle Format aus "Filme und Serien" bald auf die noch kommende Plattform umziehen werden. Lange dauert es nämlich nicht mehr, bis die offizielle Präsentation erfolgt: Am 25. März 2019 findet das Event von Apple statt. Zwar hat das Unternehmen noch nicht explizit verraten, was uns erwartet. Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass die Video-Streaming-Plattform mitsamt exklusiven Produktionen im Mittelpunkt stehen wird.