Apple Music: Der "Für Dich"-Bereich bekommt einen neuen Anstrich

Im "Für Dich"-Bereich von Apple Music finden Abonnenten auf sie zugeschnittene Musik-Empfehlungen. Künftig sollen diese noch besser euren Geschmack treffen. Dafür wird offenbar eine Änderung sorgen, die in der Beta zu iOS 12.3 bereits aktiv ist.

In der Testversion sei der "Für Dich"-Bereich nun nach bestimmten Themen geordnet, berichtet 9to5Mac. Beispiele dafür seien die Playlisten "To Make You Smile" ("Um dich zum Lachen zu bringen") oder "Starting Early" ("Früh anfangen"). Apple Music empfehle euch in diesem Bereich aber auch einzelne Künstler, Alben und Episoden des hauseigenen Beats-1-Radiosenders.

Apple Music lernt euch besser kennen

Die künftigen Empfehlungen im "Für Dich"-Bereich könnt ihr offenbar beeinflussen, indem ihr die beiden Herz-Buttons nutzt, die für "Gefällt mir" beziehungsweise "Gefällt mir nicht" stehen. Die Umgestaltung der Rubrik soll insgesamt für noch mehr Personalisierung sorgen. Bislang war Apple Music besonders für kuratierte Song-Empfehlungen bekannt.

In Zukunft dürfte der Streaming-Dienst zusätzlich dazu Vorschläge anbieten, die eure musikalischen Vorlieben noch mehr berücksichtigen als bisher. Der neue "Für Dich"-Bereich steht angeblich in der aktuellen macOS-Beta ebenfalls zur Verfügung – und zwar in iTunes.

Nutzt ihr Apple Music sowohl unter iOS als auch auf dem Mac, erhaltet ihr jeweils die gleichen Empfehlungen. Für alle Abonnenten des Musik-Streaming-Dienstes soll der neue "Für Dich-Bereich" in den kommenden Wochen ausrollen – auch für Android-Nutzer. Erst vor Kurzem hat Apple außerdem den "Entdecken"-Bereich umgestaltet.