Apple Music kommt auf das Amazon Fire TV

Mehr Auswahl auf eurem Amazon Fire TV: Über die Set-Top-Box können Nutzer künftig auch Apple Music anhören. Noch mehr Möglichkeiten haben Besitzer eines Fire TV Cube. Bislang ist das Feature aber wohl nur in einer Region verfügbar.

Zumindest in den USA können Nutzer nun ihren Account bei Apple Music mit ihrem Fire TV verknüpfen, berichtet 9to5Mac. Anschließend können Besitzer der Set-Top-Box über den Dienst Musik auf ihrem TV oder daran angeschlossenen Lautsprecher hören. Mit einem Fire TV Cube sei zudem die Wiedergabe über Multiroom-Gruppen möglich.

Einrichten über Alexa-App

Apple Music muss zunächst über den entsprechenden Skill in der Alexa-App aktiviert werden, damit der Dienst als Option für Fire TV auftaucht. Dieser Schritt ist auch dann nötig, wenn der Streaming-Service mit einem Amazon Echo angesteuert wird. Nutzer, die Apple Music bereits auf ihrem smarten Lautsprecher verwenden, müssen also gar keine Einstellung vornehmen.

In den kommenden Wochen soll Apple Music für Amazon Echo in den Vereinigten Königreichen (UK) verfügbar sein. Auch dieses Feature steht aktuell nur für Nutzer in den USA bereit. Amazon hat noch nicht verraten, wann die Funktion weitere Regionen erreicht. Offen bleibt, ob und wann der Streaming-Dienst in Deutschland mit Fire TV funktioniert.

Für den Amazon Echo hat das Unternehmen bislang zumindest bestätigt, dass es noch 2019 so weit sein wird. Der Dienst hält derweil nicht nur auf Amazon-Geräten Einzug, sondern soll bald auch in Verbindung mit Google Home funktionieren. Bislang ist das aber noch nicht offiziell angekündigt.