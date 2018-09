Apple Music lässt Alben stärker zur Geltung kommen

Apple Music zeigt euch nun relevante Veröffentlichungen zuerst an: Der Musik-Streaming-Dienst hat bislang nicht durch eine übersichtliche Darstellung geglänzt. Das ist nun anders. Außerdem zeigt euch die App offenbar bald eigene Charts an.

Bisher war es so: Ihr habt in Apple Music nach einem Künstler oder einer Künstlerin gesucht – und anschließend wurden euch alle Veröffentlichungen in einer zufälligen Reihenfolge angezeigt, Compilations zwischen Singles und Alben. Dieser Makel gehört der Vergangenheit an, wie The Verge berichtet. Ab sofort haben Studioalben ihren eigenen Bereich, der in den Ergebnissen zuerst erscheint.

Apple-Music-Charts ab Mitte September

Außerdem gibt es nun einen Bereich, der "Essenzielle Alben" heißt. Dadurch könnt ihr bei Künstlern, die ihr zuvor noch nicht kanntet, auf den ersten Blick sehen, welches die bislang bedeutendsten Alben waren. Zwar ist die Reihenfolge in dieser Kategorie subjektiv, trotzdem scheinen die relevanten Veröffentlichungen nun tatsächlich dort zu finden zu sein. Das Update wurde serverseitig ausgerollt – ihr müsst Apple Music also nicht aktualisieren.

Derweil steht bereits ein weiteres Update an: Laut Rolling Stone soll Apple Music am 14. September 2018 eigene Charts einführen. Demnach soll es sowohl die "Top 100" für die ganze Welt geben, als auch lokale Charts für alle Länder, in denen der Musik-Streaming-Dienst verfügbar ist. Die Hitlisten sollen angeblich täglich um 12 Uhr aktualisiert werden und im "Erkunden"-Tab zu finden sein. Das Design ähnelt offenbar dem von Alben oder Playlisten. Seit Anfang August 2018 könnt ihr bereits sehen, was eure Freunde gerne hören.