Apple Music lockt Probehörer mit Gratis-Angebot

Wer Apple Music zunächst einmal ausprobieren möchte, kann dies seit geraumer Zeit für drei Monate lang kostenlos tun. Nutzer, die das Probier-Angebot schon einmal wahrgenommen haben und kein aktives Abonnement besitzen, sollen den Streaming-Dienst nun erneut gratis ausprobieren können.

Apple hat seit dem Start von Apple Music viel an seinem Musik-Streaming-Dienst geschraubt und etliche Funktionen überarbeitet. Außerdem sind auch neue Inhalte hinzugekommen. Nutzer, die das Angebot in seiner Anfangszeit getestet und kein Abonnement abgeschlossen haben, sollen nun offenbar eine neue Chance erhalten, den Dienst besser kennenzulernen und ihre Entscheidung im besten Fall zu überdenken. Wie iPhone-Ticker berichtet, erhalten sie von Apple eine Einladung für einen erneuten Test.

Kampf um die Nutzerzahlen

Auch dieses Mal sollen die Nutzer nichts bezahlen müssen, wenn sie sich dazu entschließen, Apple Music noch einmal auszuprobieren. Mit der Teilnahme am ersten Test haben die Nutzer bereits gezeigt, dass sie grundsätzlich Interesse an einem Musik-Streaming-Dienst haben. Dass sie nach der ersten Testperiode kein Abonnement abgeschlossen haben, kann bedeuten, dass sie zu einem Konkurrenten wie Spotify gewechselt sind, oder dass sie zurzeit keinen solchen Dienst abonniert haben.

In beiden Fällen sollte Apple sehr daran gelegen sein, die Nutzer von Apple Music zu überzeugen und so verwundert es nicht, dass das Unternehmen dazu einen neuen Versuch unternimmt. Die Aktion könnte Apple im Kampf um die höchste Nutzerzahl helfen. Nach Zahlen von Januar 2018 soll Spotify in dieser Disziplin derzeit noch klar vor Apple Music liegen.