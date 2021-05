Auf die guten Nachrichten folgt direkt ein Dämpfer. Apple hat gerade erst eine Neuerung für Abonnenten von Apple Music vorgestellt, da fragen sich viele Nutzer bereits: Soll das ein Witz sein? Denn viele Apple-Geräte unterstützen das Feature gar nicht.

Wer Songs über Apple Music hört, dem stehen bald mehr als 75 Millionen Titel im Lossless-Format zur Verfügung. Keine Komprimierung, besserer Klang, ein Feiertag für Audiophile – und das bei gleichbleibenden Abo-Gebühren. Der Haken: Lossless funktioniert nicht über Bluetooth-Geräte, wie ein Apple-Sprecher gegenüber 9to5mac bestätigt.

Die Aussage ist technisch gesehen keine Überraschung, allerdings schließt die Neuerung derzeit alle AirPods-Geräte kategorisch aus. Ihr könnt die Neuerung mit Apple-Kopfhörern also nicht nutzen. Dies gilt im Übrigen auch für die AirPods Max. Die High-End-Kopfhörer könnt ihr zwar mit einem Lightning-Kabel und einem Adapter für einen 3,5-mm-Klinkenanschluss mit eurem iPhone verbinden. Allerdings unterstützten die "AirPods Max im kabelgebundenen Modus derzeit keine digitalen Audio-Formate", so Apple. Auch auf euren HomePods bekommt ihr keine Lossless-Qualität.

Immerhin sollen zum Start tausende Titel mit Spatial Audio mit Dolby Atmos verfügbar sein. Dabei handelt es sich um ein 3D-Audio-Feature, mit dem Apple euer Klangerlebnis verbessern möchte, indem man euch einen virtuellen Raum erstellt. Ihr hört dann genauer, wo zum Beispiel der Gitarrist steht und wo der Schlagzeuger. Euer Gerät wechselt automatisch in die entsprechende Wiedergabe, wenn eure Kopfhörer über einen H1- oder W1-Chip verfügen.

Wer mit Apple Music in die Lossless-Welt eintauchen möchte, kann dies etwa über Mac, iPad oder iPhone tun. Ihr benötigt neben kompatiblen kabelgebundenen Kopfhörern allerdings auch einen Digital-zu-Analog-Converter (DAC).