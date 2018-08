Apple Music: Neue Playlist zeigt, was eure Freunde hören

Apple Music bietet seinen Nutzern künftig ein neues Social Feature: Der sogenannte "Friends Mix" zeigt euch in kompakter Form, was eure Freunde aktuell gerne hören. Der Streaming-Dienst fasst deren Favoriten in einer Playlist zusammen, die im "Für Dich"-Tab auf euch wartet.

Das Feature scheint in Wellen auszurollen. Offenbar haben noch nicht alle Nutzer Zugriff darauf. Ein Zusammenhang mit der installierten iOS-Version scheint nicht zu bestehen. Sobald der "Friends Mix" euer iPhone erreicht hat, findet ihr die 25 Songs umfassende Playlist im "Für Dich"-Bereich von Apple Music. Sie enthält ausschließlich Lieder, die bei euren Freunden derzeit hoch im Kurs stehen. Laut 9to5Mac aktualisiere sich die Playlist jeden Montag automatisch.

25 Songs aus der Rotation eurer Freunde

Der "Friends Mix" gesellt sich damit zu anderen algorithmisch erstellten Apple-Music-Playlists wie dem "Chill Mix" und dem "Neue Musik Mix". Seit iOS 11 bietet euch der Streaming-Dienst die Möglichkeit, euren Kontakten zu folgen, um euch von deren Musikgeschmack inspirieren zu lassen. Umgekehrt können eure Freunde auch euch folgen, wenn ihr das in den Einstellungen zulasst.

Von Kontakten gehörte Musik zeigt Apple Music seitdem im "Für Dich"-Tab an – und zwar unter "Freunde hören gerade". Außerdem könnt ihr seit iOS 11 auf deren Profilbild tippen, um ihren kompletten Song-Verlauf einzusehen. Der neue "Friends Mix" beschränkt den Einblick in den Musikgeschmack eurer Freunde hingegen auf 25 Songs. Die Playlist lässt sich entweder über das "Für Dich"-Tab oder per Siri-Sprachbefehl aufrufen. Allgemeine Tipps zu Apple-Music-Playlisten findet ihr in unserem Ratgeber.