Apple Music: Neuer Song von Drake bricht Rekord – und schlägt Spotify

Perfekter Überraschungseffekt: "God's Plan", einer der beiden Songs, die Rapper Drake überraschend am 19. Januar 2018 veröffentlicht hatte, setzte zwei neue Streaming-Bestmarken. Viele Abonnenten hörten den Track auf Apple Music rauf und runter. Spotify kann (auf den ersten Blick) nicht mithalten.

Der Künstler teilte am Mittwoch über seinen offiziellen Instagram-Kanal mit, dass auf Spotify noch nie ein Song innerhalb eines Tages öfter gestreamt wurde als "God's Plan". Am 22. Januar wurde das Lied 4.326.679 Mal angehört. Bisher galt Taylor Swift mit "Look What You Made Me Do" als Rekordhalter.

Zahlen nicht vergleichbar

Über den Spotify-Rekord kann Apple Music offenbar nur schmunzeln. Deren DJ Zane Lowe verkündete via Twitter, "God's Plan" habe bei Apple einen Weltrekord aufgestellt. Auf dem Musikdienst wurde der Song die ersten Stunden nach seinem Release mehr als 14 Millionen Mal gestreamt.

Vergleichbar sind die beiden Bestmarken allerdings nicht. Die Spotify-Daten beziehen sich nur auf die USA, Zahlen aus dem Rest der Welt gibt es bislang keine. Apple hingegen nennt nur weltweite Zahlen, aber keine spezifischen für den US-Markt. Im Rennen um die meisten Abonnenten liegt Spotify in jedem Fall vorne. Der Dienst soll aktuell auf mehr als 70 Millionen Mitglieder kommen, bei Apple waren es im September lediglich 30 Millionen.