Apple Music: Welche Künstlerin stellt den Streaming-Rekord auf?

Pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März hat die R&B- und Pop-Sängerin Rihanna bei Apple Music einen Rekord aufgestellt: Sie ist die erste Frau, die es mit Apples Musik-Streaming-Service auf sagenhafte 2 Milliarden Wiedergaben ihrer Songs gebracht hat.

Wie lange Rihanna die Krone der Streaming-Königin von Apple Music tragen wird, ist nur schwer abzuschätzen, da weder Digital Journal noch Apple weitere Daten zur Entwicklung der Gesamtzahl an Streams in den vergangenen Jahren nennt. Auch ist nicht klar, wie dicht die Konkurrenz der Sängerin auf den Fersen ist.

Taylor Swift und Beyoncé ebenfalls auf dem Treppchen

Welche Künstlerinnen bei Apple Music auch viele Wiedergaben sammeln konnten und in den Charts des Streaming-Dienstes auf Rihanna folgen, ist allerdings bekannt. Apple hat nämlich via Instagram verraten, welche 20 weiblichen Stars aktuell die Rangliste des Streaming-Dienstes anführen. Demnach folgen auf die Sängerin und Songwriterin aus Barbados die nicht minder bekannten Stars Taylor Swift und Beyoncé.

Welche Künstlerinnen sich noch in den Top 20 von Apple Music festsetzen konnten, seht ihr im Videoclip von Apple Music unter diesem Artikel. Wir sind gespannt, ob Apple die Statistik in Zukunft regelmäßig aktualisieren wird, sodass wir beobachten können, welche Künstlerinnen womöglich gerade durchstarten und an ihren Konkurrentinnen vorbeiziehen.

