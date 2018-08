Apple Music testet Unterstützung für Android Auto

Apple Music beim Fahren hören – mit Android Auto: Offenbar arbeitet Apple derzeit daran, seinen Musik-Streaming-Dienst mit der Schnittstelle von Google zu verknüpfen. Das entsprechende Update könnte schon bald ausrollen.

Interessierte Nutzer können Apple Music unter Android Auto bereits ausprobieren, wie Android Police berichtet. Voraussetzung dafür ist die Beta von Version 2.6.0 der Musik-Streaming-App. Um die Funktion ausprobieren zu können, müssen Nutzer einer Google-Gruppe beitreten und am Beta-Programm des Google Play Store teilnehmen. Anschließend kann die App als Quelle für Android Auto ausgewählt werden – und die Steuerung funktioniert im Wagen wie mit anderen Musik-Apps auch.

Die neue Version von Apple Music für Android bringt außerdem weitere Neuerungen mit: So könnt ihr künftig über Song-Texte die dazugehörigen Lieder finden. Zusätzlich könnt ihr personalisierte Seiten zu bestimmten Künstlern erstellen und euch Playlists von euren Freunden empfehlen lassen. Verbesserungen gibt es für Downloads, die Ladegeschwindigkeit in der Mediathek und die Musik-Wiedergabe.

Im April 2018 hat Apple Music für Android ein Update auf Version 2.4.2 erhalten, mit dem vor allem Musikvideos stärker gefördert werden sollen. Vor allem das Suchen nach Videos soll damit vereinfacht werden. Außerdem ist es seitdem möglich, Musikvideos im Hintergrund abzuspielen. Die Musik-Streaming-App ist seit November 2015 auch für Android erhältlich. Die Integration in Android Auto dürfte vor allem Nutzer freuen, die in Regionen leben, in denen Dienste wie YouTube Music oder Spotify nicht zur Verfügung stehen.